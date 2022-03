"Ko so bombardirali mojo Srbijo, se ni toliko govorilo"

Najuspešnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki je v karieri devetkrat osvojil Evroligo, piše posebno zgodbo s svojim ljubljenim klubom Partizanom. Pred dnevi je v ligi ABA popeljal ekipo do velike zmage v derbiju proti Crveni zvezdi, nato pa je moral v torek priznati premoč v EuroCupu proti litovskemu Lietkabelis Panevezysu.

Po tekmi so ga vprašali za komentar dogajanja v Ukrajini. Ruska invazija je namreč vplivala tudi na šport in tekmovanja na najvišji klubski ravni v Evropi. Ruskim klubom se je prižgala rdeča luč v vseh tekmovanjih. V skupini A EuroCupa, katere član je tudi Partizan, so se na primer vrata zaprla klubu Lokomotiv Kuban Krasnodar.

"Ne želim dajati nobene izjave. To ni prva vojna v naših življenjih. Star sem 62 let in se spominjam veliko stvari v življenju, vendar se ne spomnim, da bi ljudje tako veliko govorili, ko je bila moja država leta 1999 bombardirana," je dejal Obradović in imel v mislih Natovo bombardiranje Srbije: "Nisem videl, da bi se ljudje odzvali in toliko govorili. Enako je bilo v Iraku, Siriji in Afganistanu. Zdaj ljudje govorijo o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, in seveda imajo do tega pravico. Jasno, sem oseba, ki je proti kakršnikoli vojni. Grozno je, ko v katerikoli vojni umre že ena sama oseba."