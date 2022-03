Nekdanja mis Ukrajine: To je terorizem

"Zaprite nebo nad Ukrajino. Ljudje umirajo v zakloniščih, brez hrane in vode, brez luči in v mrazu. To je tragedija, to je terorizem," je povedala nekdanja mis Ukrajine Veronika Didusenko. Skupaj s sedemletnim sinom ji je prvi dan ruske invazije uspelo pobegniti iz Ukrajine.

Skupaj s še tisoč drugimi sta Veronika Didusenko in njen sedemletni sin z avtomobilom zapustila Ukrajino in pobegnila najprej v Moldavijo, pot pa sta nadaljevala v Švico. Njena mama in stari starši so ostali v Ukrajini, poroča Sky News.

Didusenkova se je udeležila konference za pravice žensk in opisala, kakšno je stanje v Ukrajini: "Bilo je grozljivo. Toliko otrok in mater je poskušalo prečkati mejo. Zdaj ruske sile streljajo na nedolžne ljudi, ki poskušajo pobegniti vojni. V tem trenutku na milijone ukrajinskih mater in otrok trepeta za svoje življenje. Ženske rojevajo v zakloniščih, v neživljenjskih razmerah."

Didusenkova: Naleteli smo na gluha ušesa

"Putin se ne bo ustavil, dokler ne bo izkoreninil vsega ukrajinskega in Ukrajine same. Ukrajinci potrebujejo še več pomoči, a so naleteli na gluha ušesa Evrope in ZDA," meni Didusenkova, ki je države znova pozvala, naj uvedejo popolno zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino in tako ustavijo ruski terorizem.

"Borili se bomo za našo in vašo svobodo"

"Ukrajinci bomo branili svojo domovino, a potrebujemo podporo drugih držav. Imamo dovolj poguma, branili bomo svojo zemljo in domove. Da bi preprečili konstantne napade s severa in vzhoda, nujno potrebujemo orožje in strelivo. Borili se bomo za našo in vašo svobodo," je še povedala Didusenkova.