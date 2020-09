Prvaki in Čančarjev Denver lovijo priključek

V noči na nedeljo se bo v ligi NBA nadaljeval boj za konferenčni finale. Na vzhodu se bosta na četrtem polfinalnem obračunu pomerila Boston in Toronto, na zahodu pa druga polfinalna tekma čaka LA Clippers in Denver, ki je še vedno brez poškodovanega Vlatka Čančarja.

Boston v polfinalu vzhoda proti prvakom s Toronta po treh odigranih srečanjih vodi z 2:1. Celticsi so bili na zadnji tekmi že na pragu tretje zmage in finala, a je pol sekunde pred koncem trojko za zmago Raptorsov zadel OG Anunboy. Drugo zmago pa bodo na obračunu z Denverjem lovili košarkarji La Clippers, ki so pred tem izločili Dallas Luke Dončića. Clippersi so bili na prvi tekmi zanesljivo boljši od Nuggetsov. Kako bo tokrat?

Liga NBA, konferenčni polfinale: Vzhod:

0.30 Boston Celtics – Toronto Raptors /2:1/ Zahod:

3.00 Los Angeles Clippers – Denver Nuggets /1:0/



// – izid v zmagah, igrajo na štiri

Preberite še: