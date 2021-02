Tekma za sladokusce: Dončić proti Curryju

Luka Dončić in Kristaps Porziņgis želita Dallas popeljati do nove zamge.

Luka Dončić in Kristaps Porziņgis želita Dallas popeljati do nove zamge. Foto: Guliverimage

Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči vendarle prekinili črni niz šestih zaporednih porazov, ponoči pa Luko Dončića in druščino čaka nov izziv. V goste prihaja Golden State Warriors, ki mu poveljuje Stephen Curry, ki je tako kot Dončić kandidat za uvrstitev v prvo peterko na tekmi vseh zvezd. Mnogi so prepričani, da bosta ravno ponoči na to vprašanje dala odgovor.