Se bo Luka Dončić vendarle zbudil iz nočne more?

Pred košarkarji Dallas Mavericks, ki so v hudi krizi, je nova težka naloga. Luka Dončić in druščina bodo skušali črni niz šestih zaporednih porazov prekiniti na gostovanju v pri Atlanti Hawks, ki jim poveljuje Trae Young. Z velikimi težavami so spopadajo tudi košarkarji Miami Heat, pri katerem se je po poškodbi vrnil Goran Dragić. Vročica je na zadnjih sedmih tekmah zmagala le enkrat, a proti Washingtonu je vseeno velika favoritinja.