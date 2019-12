Nowitzki priznal, da se je močno motil o vročem Dončiću

Luka Dončić, s povprečjem 30,6 točke tretji najboljši strelec, z 9,6 asistence na tekmo drugi asistent lige, z 9,9 skoka na tekmo pa 15. skakalec, je eden najbolj vročih košarkarjev lige NBA ta hip, podobno pa velja tudi za njegov Dallas, ki, zagotovo najbolj po zaslugi svojega super nadarjenega mladeniča, zmaguje kot po tekočem traku. V zadnjih osmih tekmah, ki jih je odigral, je zabeležil sedem zmag in nazadnje premagal tudi najuspešnejše moštvo v ligi Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

Z učinkom 13 zmag in šest porazov je Dallas trenutno četrto najuspešnejše moštvo v zahodni konferenci lige NBA, medtem ko za New Orleans velja skoraj ravno obratno. Do zdaj je zmagal le šestkrat in izgubil 14 tekem. Zlasti v zadnjem času je v slabi formi, saj je nanizal pet porazov. Zagotovo tudi zaradi tega, ker še vedno ne more računati na poleti tako opevanega Ziona Williamsa, ki je bil na letošnjem naboru NBA izbran kot številka ena, a zaradi poškodbe še vedno ne more pomagati. Velik favorit za zmago je torej Dallas, ki bi z novo zmago napadel Los Angeles Clippers, ki so na zahodu na tretjem mestu.

Nowitzki: Priznam, Dončić je presenetil tudi mene

Za Dirka Nowitzkega je bila prejšnja sezona zadnja, za Luko Dončića pa prva v ligi NBA. Foto: Getty Images Dirka Nowitzkega letos poleti ostali brez svojega velikega ljubljenca, ki jih je na igrišču razvajal dolgih 19 let.



Dončić je bil seveda že nekaj časa tisti, proti kateremu so navijači v Dallasu kazali s prsti, ko so iskali odgovor na vprašanje, kdo bo zapolnil veliko vrzel po odhodu velikega Nemca, a verjetno nihče ni mislil, da se bo to zgodilo tako hitro. Da ga je Dončić močno presenetil, je priznal tudi Nowitzki sam.



Prej so bili navijači Dallasa nori na številko 41, zdaj je z naskokom najbolj prodajana majica s številko 77 na hrbtu. Foto: Getty Images



"Očitno sem se močno motil o njem. Tudi največji košarkarski strokovnjaki se kdaj zmotijo," je še povedal nekdanji najkoristnejši igralec rednega dela in tudi finala lige NBA, ki je s 31.560 točkami daleč najboljši strelec v zgodovini Dallasa.



Dončić je prejšnjo sezono, v kateri je odigral 72 tekem, sicer sklenil s povprečjem 21,2 točke, šest asistenc in 7,8 skoka na tekmo. Dončić, ki je v prvem mesecu in pol nove sezone konkretno nadgradil svojo sijajno debitantsko sezono, v kateri je bil izbran za novinca leta v ligi NBA, je seveda eden najbolj vročih igralcev v ligi in že nekaj časa tudi z naskokom najbolj priljubljen košarkar Dallasa. Tako pri vsesplošni severnoameriški košarkarski javnosti kot seveda tudi pri navijačih Dallasa. Ti so po slovesuletos poleti ostali brez svojega velikega ljubljenca, ki jih je na igrišču razvajal dolgih 19 let.Dončić je bil seveda že nekaj časa tisti, proti kateremu so navijači v Dallasu kazali s prsti, ko so iskali odgovor na vprašanje, kdo bo zapolnil veliko vrzel po odhodu velikega Nemca, a verjetno nihče ni mislil, da se bo to zgodilo tako hitro. Da ga je Dončić močno presenetil, je priznal tudi Nowitzki sam."Moram biti pošten in priznati. Nisem si mislil, da bo tako dober, kot je. Mislil sem, da mu bo v drugi sezoni težje narediti še korak naprej. Predvsem zato, ker je bilo njegovo prvo leto fenomenalno s trojnimi dvojčki in vsem, kar je počel. Prepričan sem bil, da mu bo težje, a očitno je, da je postal še boljši. Njegova košarka ni s tega sveta," je povedal 41-letni Nemec, ki je Dallas leta 2011 popeljal do njegovega za zdaj edinega naslova v ligi NBA."Očitno sem se močno motil o njem. Tudi največji košarkarski strokovnjaki se kdaj zmotijo," je še povedal nekdanji najkoristnejši igralec rednega dela in tudi finala lige NBA, ki je s 31.560 točkami daleč najboljši strelec v zgodovini Dallasa.Dončić je prejšnjo sezono, v kateri je odigral 72 tekem, sicer sklenil s povprečjem 21,2 točke, šest asistenc in 7,8 skoka na tekmo.

Liga NBA, 3. december:

Lestvica: