Luka Dončić bo ponoči lovil volkove

Pred nami je pester večer v ligi NBA. Na sporedu bo kar 11 obračunov, za slovenske ljubitelje košarke pa bo najbolj zanimivo v Minnesoti, kjer bosta gostovala Dallas in slovenski zvezdnik Luka Dončić. Volkovi so redna stranka teličkov, na zadnjih petih medsebojnih tekmah so košarkarji Dallasa slavili štirikrat.