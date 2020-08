Vročica lovi drugo zmago, kaj nam pripravlja Dragić?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po jutranji zmagi Luke Dončića in njegovega Dallasa bo danes zvečer v mehurčku Orlanda rokave zavihal Goran Dragić. Z Miami Heat lovi še drugo zmago nad Indiano Pacers. Na prvi tekmi je tekmi je pomemben delež (24 točk) z zmago vročice prispeval tudi slovenski košarkar, ki je očitno najboljše privarčeval za končnico.

Pomembna tekma danes ponoči čaka tudi prvouvrščeni ekipi rednega dela Los Angeles Lakers in Milwaikee Bucks, ki so na svojem prvem dejanju končnice presenetljivo klonili. Pričakuje se, da bosta jezna favorita danes postavila na pravo mesto, Orlando in Portland pa bosta skušala dokazati, da zmaga ni bila slučaj.