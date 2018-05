LeBron James in druščina pred domačimi gledalci povozili Boston

LeBron James je vlekel voz Clevelanda k visoki zmagi nad Bostonom, s katero so serijo v zmagah znižali na 1:2. Foto: Reuters

Cleveland je pred več kot 20.000 gledalci v Quicken Loans Arena že kaj hitro nakazal, v katero smer bo šla tekma. LeBron James in soigralci so namreč že po prvi četrtini vodili za 15 (32:17), do polčasa pa prednost proti Bostonu, ki je neuspešno lovil zaključni plošček, zvišali na 20 (61:41). Dobili so tudi preostali četrtini in se na koncu ob znižanju serije na 1:2 v zmagah veselili z visoko razliko 116:86.

Najbolj razpoložen v vrsti gostiteljev je bil s 27 točkami James, dodal je še 12 asistenc, 5 blokad, 5 skokov, Kyle Korver jih je v 20 minutah dodal 14. Pri gostih je največ točk dosegel Jayson Tatum (18).

"Ne vem, zakaj nam en večer uspe takšna tekma, drugi pa nam ne gre. Če bi vedel, bi bil verjetno rezultat serije drugačen. Tokrat smo res igrali kot ekipa, iskali dodatno podajo, si pomagal med seboj. Odlično. Tako moramo nadaljevati," je po zmagi razmišljal junak obračuna, ki je z asistencami zaposlil sedem različnih igralcev (z 12 asistencami je izenačil svoj rekord sezone) in navduševal z različnimi zabijanji.

Četrta tekma bo prav tako na terenu Clevelanda, ki bo izenačenje lovil v ponedeljek zvečer.