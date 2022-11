Nihče še ni proti eni ekipi igral tako dobro kot Dončić proti njim

Los Angeles Clippers so Dallas Maverickse izločili na prvi stopnički končnice v prvih dveh sezonah, ko se je Luka Dončić vanjo uvrstil. To so bile trde bitke, manjkalo ni niti nešportnih potez. A to je slovenskega reprezentanta naredilo le še boljšega in v prejšnji sezoni so se Mavericks prebili vse do konferenčnega finala.

Clippers so ekipa proti kateri Luka Dončić igra najbolje. V povprečju proti njim dosega več kot 30 točk, več kot osem skokov in več kot osem asistenc. Je edini košarkar v zgodovini lige NBA, ki ima proti eni ekipi tako statistiko (najmanj pet odigfranih tekem).

To sezono so oboji začeli toplo-hladno. LA ima osem zmag in šest porazov, Dallas sedem zmag in pet porazov. Medtem ko je Dončić s povprečjem 34,3 točke na tekmo prvi strelec lige, pa je prvi zvezdnik Clippersov Kawhi Leonard odigral le dve tekmi. Tudi to bo zaradi poškodbe izpustil. Najbolj vroča sta trenutno Paul George (22,7 točke na tekmo) in Ivica Zubac (10,5 točke in 20,9 skoka). Pri Los Angelesu bo manjkal še John Wall. Dallas bo pogrešal samo Davisa Bertansa (udarec v koleno).

To je druga od skupaj petih zaporednih tekem Dallasa v domačem American Airlines Centru, v katerem so v tej sezoni za zdaj izgubili le na eni tekmi. Nato igrajo še s Houston Rockets in dvakrat z Denver Nuggets.

