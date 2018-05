Navijači Olimpije so se le enkrat veselili šampionskega trojčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po kar 23 letih je Olimpija državni prvak tako v nogometu kot tudi košarki. Zanimivo pa je, da so bili "zmaji" tedaj, torej leta 1995, prvaki tudi v hokeju na ledu.

V nedeljo je pokal za naslov državnega prvaka v Domžalah v zrak dvignil kapetan nogometne Olimpije Branko Ilič, dobrih 48 ur pozneje je košarkarsko lovoriko v Stožicah prejel kapetan Petrola Olimpije Domen Lorbek.

Ljubljanski navijači so šele petič v zgodovini pozdravili naslov prvaka v obeh športih, prvič po letu 1995. Takrat so bili prvaki tudi hokejisti Olimpije. To pa je tudi edina sezona, v kateri je zeleno-belim iz prestolnice uspel tovrstni trojček.

Dvanajstkrat v zgodovini sta bili na vrhu dve Olimpiji, enajstkrat zgolj ena, tri sezone, in sicer 2009/10, 2010/11 in 2014/15, pa so minile brez "kante" v vitrinah Olimpije.

DRŽAVNI PRVAKI SLOVENIJE (nogomet, košarka, hokej)