Najbolj vroče dogajanje poletja v ligi NBA dobilo epilog

"Trener moštva Steve Nash in jaz, skupaj z Joejem Tsaiem in Claro Wu Tsai, smo se včeraj v Los Angelesu dobili s Kevinom Durantom in Richem Kleimanom. Skupaj smo se dogovorili, da nadaljujemo naše sodelovanje. Osredotočeni smo na košarko s skupnim ciljem, da zgradimo uspešno franšizo, ki bo prinesla šampionski prstan v Brooklyn," so danes sporočili iz nekdanjega kluba Gorana Dragića in tako prinesli odgovor na eno najbolj vročih vprašanj tega poletja v ligi NBA.

Steve Nash, Joe Tsai and Sean Marks met with Kevin Durant and Rich Kleiman in Los Angeles on Monday and have decided to move forward with partnership, Nets say. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2022

Durant naj bi letos poleti najprej zahteval odhod iz Brooklyna, nato je odmeval še spor med njim in vodstvom kluba. Durant naj bi zahteval menjavo oziroma odhod trenerja Steva Nasha, lastnik Brooklyna Joe Tsai pa je tega podprl. Durant naj bi takrat lastniku moštva dejal, da ne zaupa več vodstvu, in junija je že želel, da ga pošljejo v kakšen drug klub, če se zadeve ne bodo spremenile. Zdaj pa so, kot kaže, vse strani dosegle dogovor, po katerem 33-letni zvezdnik ostaja pri Nets.

Durant, dvakratni zmagovalec lige NBA in najkoristnejši igralec leta 2014, je sicer šele lani sklenil novo štiriletno pogodbo z Brooklynom, vredno 198 milijonov dolarjev. Ena izmed bolj zvezdniških zasedb, katere barve je v pretekli sezoni branil tudi slovenski kapetan Dragić, je v prejšnji sezoni povsem zaostala za pričakovanji, v prvem krogu končnice so s 4:0 z njo pometli kasnejši finalisti Boston Celtics.

