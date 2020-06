Nadaljevanje lige NBA še korak bližje k uresničitvi, a brez Duranta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združenje igralcev severnoameriške košarkarske lige NBA je podprlo scenarij za nadaljevanje prvenstva, v katerem bo nastopilo 22 ekip. Liga NBA se bo po koronavirusnem premoru predvidoma nadaljevala 31. julija v Orlandu v športnem kompleksu Wide World of Sports, ki je v lasti ESPN.

Lastniki 30 ekip so že v četrtek z glasovanjem podprli načrt. Zdaj je scenarij podprlo tudi združenje igralcev NBPA, katerega predsednik je Chris Paul, a dodalo, da se je o nekaterih podrobnostih še treba dogovoriti. Združenje NBPA želi omejiti "mehurček igralcev", ki bodo nadaljevali sezono, na 1.600, z možnostjo, da se igralcem po prvem krogu končnice pridružijo tudi družine.

Načrt je, da bi se vse ekipe 7. julija preselile v Orlando in bile v karanteni do nadaljevanja oziroma konca sezone, dnevno pa bi igralce tudi testirali na novi koronavirus.

Med 22 moštvi, ki bodo nadaljevala sezono, je 13 ekip iz zahodne konference in devet iz vzhodne. Med njimi so tudi vsa moštva slovenskih igralcev čez lužo. Ob prekinitvi sezone 12. marca je na vzhodu Goran Dragić z Miami Heat zasedal četrto mesto, na zahodu pa so bili Dallas Mavericks Luke Dončića na sedmem mestu, medtem ko je bil Vlatko Čančar z Denver Nuggets tretji.

Durant ni nared za nadaljevanje sezone Košarkarski zvezdnik še ni povsem okreval po hudi poškodbi. Foto: Getty Images Zvezdnik ameriške košarke Kevin Durant, ki je šel pred letom dni na operacijo ahilove tetive, še ni nared za vrnitev h košarki. Kot je dejal eden največjih zvezdnikov lige NBA, ki je marca prebolel tudi okužbo z novim koronavirusom, ne bo pomagal Brooklyn Nets v nadaljevanju sezone v Orlandu, saj še "ni pripravljen". Durant je zadnjo tekmo odigral v dresu Golden State Warriors 11. junija 2019, ko mu je med peto tekmo finala proti Toronto Raptors počila ahilova tetiva. V pogovoru za ameriški ESPN je dejal, da čuti velik napredek pri fizični pripravi, spomnil je, da redno trenira v Los Angelesu, vendar še ni pripravljen za vrnitev na parket to sezono. Ta se bo po koronavirusnem premoru predvidoma nadaljevala 31. julija. "Najbolje zame je, da počakam in se pripravim na naslednjo sezono in preostanek kariere. Ne verjamem, da bi lahko že naslednji mesec zaigral v tako intenzivnem ritmu. Moja sezona je končana. Že lani smo se dogovorili, da bomo počakali na naslednjo sezono," je dejal 31-letni Durant, leta 2014 najboljši igralec finala. Lani je kot prost igralec z Brooklyn Nets podpisal štiriletno pogodbo, vredno 164 milijonov dolarjev.

