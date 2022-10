Nad Ljubljano so se zgrnili temni oblaki

"Veliko bo odvisno tudi od tega, v kakšni postavi se bomo predstavili," pred tekmo Cedevite Olimpije v Romuniji (18.30) proti ekipi CFR Cluj v Eurocupu poudarja strateg slovenske ekipe Jurica Golemac, ki ima v zadnjih dneh ogromno težav s poškodbami in boleznijo v svoji zasedbi. Ljubljanska ekipa je močno oslabljena odpotovala v Romunijo, pod vprašajem pa so nastopi še nekaj košarkarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v težkem položaju. Po dobrem začetku sezone so se znašli v primežu poškodb in okužb s koronavirusom, kar je močno zarezalo v treninge in predstave slovenskih prvakov. Ti so po odpovedani tekmi s Crveno zvezdo konec tedna zdaj pred novo zahtevno nalogo v Romuniji. Jurica Golemac je že po tekmi z Bursasporjem priznal, da mu poškodbe in bolezni, zaradi katerih ekipa nikakor ne more trenirati v polni zasedbi, povzročajo mnogo sivih las.

Bolnišnica v Ljubljani

Močno oslabljena slovenska ekipa se je podala tudi na gostovanje v Romunijo. V Cluj tako niso odpotovali Yogi Ferrell, Karlo Matković, Zoran Dragić in Jan Kosi, ki so ostali v Ljubljani. Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić so sicer odpotovali v Romunijo, odločitev, ali bodo v sredo stopili na parket, pa bo sprejeta na dan tekme. V Cluj je z ekipo odpotoval tudi Matic Rebec, ki se je pred kratkim vsaj za mesec dni pridružil moštvu. "Na obračunu s Clujem bomo dali vse od sebe, da zabeležimo zmago, kljub zdravstvenim težavam, s katerimi se spopadamo. V Romunijo se zagotovo ne odpravljamo z belo zastavo. Naredili bomo vse, da bomo lahko na sredini tekmi konkurenčni in da se v Ljubljano vrnemo z zmago," je pred tekmo dejal strateg Cedevite Olimpije Golemac.

Yogi Ferrell ni med tistimi, ki so odpotovali v Romunijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V pretekli sezoni je Cluj prvič v svoji zgodovini nastopal v košarkarski ligi prvakov, kjer se mu je uspelo prebiti vse do četrtfinala, iz nadaljnjih bojev pa so jih izločili košarkarji Ludwigsburga, ki so takrat slavili zmago z rezultatom 76:73. V svojo prvo sezono v EuroCupu pa so košarkarji Cluja vstopili s porazom proti JL Bourgu v prvem krogu tekmovanja, medtem ko so v romunskem državnem prvenstvu še brez praske.

"Že v pretekli sezoni je Cluj igral odlično košarko, v novi sezoni pa lahko v njihovi zasedbi spremljamo kar nekaj igralcev, ki so moštvo pripeljali do četrtfinala lige prvakov. Tudi glavni trener že nekaj sezon ostaja isti, zato se na parketu točno vidijo naloge posameznih igralcev. Naši tekmeci igrajo pametno košarko. Vemo, da so na domačem parketu zelo nevarni. Pričakujemo lepo napolnjeno dvorano, tekma pa zagotovo ne bo lahka. Veliko bo odvisno tudi od tega, v kakšni postavi se bomo predstavili," je pred odhodom v Transilvanijo dejal Golemac.

Še vedno ni povsem jasno, v kakšni zasedbi bo nastopila ljubljanska ekipa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgodovinska tekma z romunskim tekmecem

Cluj, za katerega med drugim igra tudi nekdanji član Cedevite Olimpije Andrija Stipanović, bo v sredo odigral prvo domačo tekmo, odkar se je v novi sezoni pridružil EuroCupu, Cedevita Olimpija pa bo odigrala svojo prvo uradno košarkarsko tekmo v Romuniji od leta 1968, ko se je klub iz slovenske prestolnice pomeril z Dinamom iz Bukarešte. Tudi ljubljanska ekipa je novo sezono v evropskem pokalu začela s porazom, potem ko je bil pretekli teden v Stožicah boljši Bursaspor.

"Pred nami je zelo zahtevna tekma. Cluj ima odlično ekipo, ki igra z veliko energije. Pomembno bo, da na parket stopimo s pravim odnosom, še posebej zato, ker smo gostje. S pravo energijo moramo igrati od prve do zadnje minute tekme. Ob vsaki posesti žoge bomo morali biti maksimalno osredotočeni. Napad pri naših tekmecih zelo dobro teče, dobro vedo tudi, kako igrati drug z drugim, saj se dobro poznajo. Osredotočeni moramo biti tudi v boju za odbitimi žogami, pograbiti skoke v obrambi in jih napadati pri skokih v napadu," je recept za uspeh razkril Amar Alibegović.

