Dolgoletni slovenski košarkarski reprezentant Boštjan Nachbar je bil izvoljen za nov štiriletni mandat generalnega direktorja sindikata košarkarjev evrolige (ELPA). Nekdanji košarkar tako v ligi NBA kot v evroligi je bil leta 2018 med ustanovitelji združenja, ki pomaga košarkarjem do boljših delovnih pogojev.

V prvih štirih letih je sindikat poskrbel, da imajo košarkarji evroligaških klubov boljše pogoje pri treningih in potovanjih, nadzorujejo plačila honorarjev, da ne bi prihajalo do zamud, vzpostavil je protokol drugega zdravniškega mnenja ob poškodbah, košarkarjem ponuja tudi pravno pomoč. ELPA je košarkarjem pomagal tudi v času covida in pri iskanju rešitev za igralce, ki jih je prizadela rusko-ukrajinska vojna.

Grateful and honored to have the opportunity to continue doing what I enjoy the most - helping the players. 🏀 https://t.co/RIL2FGSewK