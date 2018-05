Nachbar in Bečirović ob slovesu obljubljata spektakel, že zdaj pa dražita drug drugega

Boštjan Nachbar in Sani Bečirović bosta 30. avgusta v Stožicah organizirala poslovilno tekmo. Pomerila se bosta drug proti drugemu, v svojih vrstah pa bosta imela nekatere velikane evropske in svetovne košarke.

Sani Bečirović se je od aktivnega igranja košarke poslovil leta 2015, Boštjan Nachbar pa je z odločitvijo odlašal do nedavnega, čeprav je lani nazadnje nosil dres ekipe iz Seville.

Zdaj sta se prijatelja, čigar košarkarski poti sta se tudi prekrižali, dogovorila za zadnji boj pod obročema. Tridesetega avgusta bosta v Stožicah namreč organizirala poslovilno tekmo. Vstopnice so že v prodaji, najcenejše pa stanejo osem evrov.

"Ko se zbudiš in košarka ni prva misel v glavi in ni želje po treningu, je jasno, da moraš kariero končati. Imel sem ogromno sreče, da sem dosegel cilje, ki sem jih želel. Igrati v najboljših evropskih klubih, ligi NBA, ki je bila moja želja, od kar sem prvič videl Jordana leteti po zraku, in igrati za reprezentanco na vseh največjih prvenstvih, so bili vrhunci. Z igrišč odhajam vesel. S Sanijem bova zadnjič skupaj na parketu in igrala drug proti drugemu. To je edino prav, igrati pred domačimi navijači, ljudmi, ki so nama blizu," je o poslovilni tekmi dejal Boki.

Diamantidis, Rakočević, Krstić ...

Sani in Boki pred evropskim prvenstvom 2005 v Srbiji. Foto: Vid Ponikvar "V veliko čast si štejem, da sva z Bokijem delila mnogo trenutkov. Od mladih nog sva bila predvsem prijatelja, nato soigralca. Ta ideja o simfoniji, da se skupaj poslovila pred domačo publiko in zahvaliva ljudem, ki so nam dajali podporo skozi celotno kariero, je idealen način za slovo. Resnica, zakaj sva se odločila, je ta, ker se nisva mogla dogovoriti, kdo bo nosil številko 7. Zato bova imela vsak svojo ekipo (smeh, op. a.). Od tu ideja, da želiva zadnjič stopiti na parket. Drug proti drugem, en proti drugemu, kar se je dogajalo med kariero," je dejal Sani.

Znano je že, da bodo od evropskih velikanov v Stožicah igrali tudi Dimitris Diamantidis, Igor Rakočević, Nenad Krstić in Miroslav Raduljica. O preostalih imenih še ne želita govoriti. "Ne vem, če bo Jason Kidd prišel (smeh, op. a.), bi si pa želel, da bi bili tudi takšni ljudje na tekmi," pravi Nachbar.

Obema bi veliko pomenilo, da bi bila dvorana v Stožicah polna. Obljubljata spektakel s številnimi znanimi obrazi iz sveta košarke. "Ogromno bi nama to pomenilo. Mislim, da nama bodo največ pomenile tri stvari: družina in ozek krog prijateljev, soigralci in navijači. Da bi bile Stožice polne, bi bilo idealno. To je moja želja," pravi Nachbar.

Že danes pa sta dejala, da bosta kljub poslovili tekmi igrala na polno, saj se ne želita posloviti s porazom. Potem bo najbolje, da se tekma konča neodločeno. "Proti Saniju ne želim izgubiti," se je zasmejal Nachbar in nadaljeval: "Vsak želiva pripeljati dobre košarkarje. Verjamem, da bo Sani dolgo časa vlekel svoje adute v rokavu."

"Verjetno bom prvič in zadnjič igral v obrambo v karieri," je z nasmeškom na obrazu dejal Bečirović.

Brez košarke ne zdržita

Skupaj na svetovnem prvenstvu v Turčiji 2010. Foto: Vid Ponikvar Oba pa sta že dodobra vpeta v košarkarski posel po karieri. Boštjan se v tem trenutku najbolj trudi z ustanovitvijo sindikata košarkarjev Evrolige, pri čemer mu pomaga tudi Sani.

"V zadnjih letih sem spoznal, da bo po karieri brez košarke težko, čeprav sem v mlajših letih imel idejo, da tega ne bom več počel. To je bil eden od razlogov, da sem tako dolgo igral. Me pa zanimajo različne vloge. Ena je združenje igralcev Evrolige. V sebi imam tekmovalnost in bi rad delal v klubu. Skoraj nemogoče bi bilo živeti brez košarke," poudarja Nachbar.

Podobna zgodba je pri Saniju, ki se je že preizkusil kot trener, a to funkcijo za zdaj zamrznil: "Nekaj projektov je, s katerimi se ukvarjam. Eden je kot košarkarski agent. Pomagam Nachbarju pri njegovi novi vlogi. Kje se vidim, bo čas pokazal. Vsak igralec po karieri potrebuje čas, da se najde. Po avanturi kot pomočnik Djordjeviću sem dojel, da sem preveč emotivno spremljal vse skupaj, še vedno kot igralec. Ta vloga mi ni tako dišala in prevzela, kot sem mislil, da me bo. Najbolj pomembno je, da ostanem v košarki, ki mi je dala vse," pa je sklenil Sani.