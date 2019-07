Mlademu Slovencu bi se lahko vrata do lige NBA kmalu odprla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2017 so Denver Nuggets na naboru lige NBA kot 49. po vrsti izbrali slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja. Zadnjo sezono in pol je igral v španskem prvenstvu za San Pablo Burgos.

Zdaj je pred njim poletna liga NBA, v kateri se skušajo košarkarji dokazati stroki in lastnikom klubov, da so sposobni igrati na najvišji ravni. Ob njem bo v Denverjevi ekipi tudi rojak Martin Krampelj, ki je zaključil študij v ZDA in v Ameriki išče svoj prostor pod soncem. V nasprotnem primeru se mu obeta vrnitev v Evropo, kjer bo nadaljeval košarkarsko pot.

Od danes do srede ju čakajo štiri tekme. Prvi nasprotnik bo ponoči Phoenix Suns, nato si sledijo še Orlando, Boston in Golden State.

"Najpomembnejše je, da se spoznamo. Ko se bomo, bomo šli tekmo po tekmo in bomo videli, kam nas bo pripeljalo," je pred dnevi dejal Čančar.

Navdušil je že lani. Če bo tudi letos, bi lahko kmalu pokukal v ligo NBA.

Vodstvo je bilo z njegovim učinkom lani zadovoljno, med drugim so izpostavili njegov košarkarski IQ, obrambne sposobnosti in njegov met s pol razdalje.

Čeprav je še vezan na Burgos, pa bi se lahko zgodilo, da bi v prihodnji sezoni ob Goranu Dragiću in Luki Dončiću kot tretji Slovenec zaigral v najmočnejši ligi na svetu.

Pred odhodom v Španijo k Burgosu je Vlatko Čančar igral za srbsko moštvo Mega Leks. Foto: Vid Ponikvar

Govori se, da bi si z dobrimi predstavami na prihajajočih tekmah lahko odprl vrata v ligo NBA že za sezono 2019/20.

"To bi bil velik posel," je Čančar dejal o morebitni uvrstitvi v ekipo Denver Nuggets za prihodnjo sezono in dodal: "Še naprej bom ponižen in delal trdo."

22-letni Slovenec se lahko pohvali z zlato medaljo na evropskem prvenstvu pred dvema letoma, sicer pa je svojo košarkarsko pot začel v Kopru, nadaljeval pri Olimpiji, ki ga je prav tako posodila škofjeloškemu klubu LTH Castingsu, v tujino je nato šel v Mego Leks, leta 2018 pa okrepil španski Burgos.