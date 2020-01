Howard prepričal Los Angeles Lakers

Ko si je ameriški košarkarski zvezdnik DeMarcus Cousins raztrgal sprednjo križno vez v pripravah na sezono 2019/20, so Los Angeles Lakers podpisali enoletno pogodbo z Dwightom Howardom. A je imela ta posebne pogoje, ki jih je Howard zdaj izpolnil, tako da ga bodo jezerniki obdržali do konca sezone, poroča ameriška športna mreža ESPN.

Glede na to, kako je Dwight Howard leta 2013 zapustil jezernike in nato v šestih sezonah igral za štiri različne ekipe, so bili v taboru Los Angelesa skeptični, kako se bo obnesel. Zdaj je izpolnil dodatne pogoje, ki jih je Howard postavil sam, da bi se dokazal, zato bodo sodelovanje nadaljevali do konca sezone. Howard je pri 34 letih veteran lige NBA, to sezono pa bo zaslužil vsaj 2,56 milijona dolarjev.

Na 36 tekmah to sezono v dresu jezernikov (niti ene ni začel) je s klopi dosegal po 7,1 točke, 6,8 skoka in 1,9 blokade v le 19,5 minute igre. Četudi številke morda niso izjemne, pa se je Howard za zdaj izkazal za enega pomembnih mož najboljše ekipe zahodne konference v prvenstvu NBA.