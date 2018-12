Olimpija za omilitev položaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo košarkarji Petrol Olimpije le prišli do prve domače zmage v ligi prvakov?

Pri Petrol Olimpiji so imeli pred začetkom sezone cilj, da se prebijejo skozi prvi del Fibine lige prvakov, a so ti upi splavali po vodi. Do konca bodo, vsaj na domačih tleh, skušali oprati svoje ime. Že danes proti grškemu Promitheasu, proti katerem bodo lovili prvo letošnjo zmago v Evropi.