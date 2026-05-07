Četrtek, 7. 5. 2026
Liga OTP banka, četrtfinale, prve tekme
Začenja se boj za polfinale, tudi s Cedevito Olimpijo
Na sporedu bodo četrtfinalni obračuni v ligi OTP banka. Danes bo v Novem mestu obračun Krke in Hopsov Polzele. Tekmovanju se je priključila tudi branilka naslova, Cedevita Olimpija.
V petek se bosta v Hali Tivoli pomerili zasedbi Perspektive Ilirije in ECE Triglava iz Kranja. Košarkarje Laškega v četrtfinalu čaka težka naloga, saj se bodo pomerili z branilko naslova, Cedevito Olimpijo, v soboto pa bo na sporedu tudi četrtfinalni obračun v Šenčurju, kjer se bosta pomerili zasedbi Gorenjske gradbene družbe Šenčurja in Kansai Heliosa Domžal.
Ekipe igrajo na dve zmagi.
Liga OTP banka, četrtfinale, prve tekme:
Četrtek, 7. maj
Petek, 8. maj
Sobota, 9. maj
Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:0/
Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /0:0/
Krka - Hopsi Polzela /0:0/
Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:0/
/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi