Začenja se boj za polfinale, tudi s Cedevito Olimpijo

Na sporedu bodo četrtfinalni obračuni v ligi OTP banka. Danes bo v Novem mestu obračun Krke in Hopsov Polzele. Tekmovanju se je priključila tudi branilka naslova, Cedevita Olimpija.

V petek se bosta v Hali Tivoli pomerili zasedbi Perspektive Ilirije in ECE Triglava iz Kranja. Košarkarje Laškega v četrtfinalu čaka težka naloga, saj se bodo pomerili z branilko naslova, Cedevito Olimpijo, v soboto pa bo na sporedu tudi četrtfinalni obračun v Šenčurju, kjer se bosta pomerili zasedbi Gorenjske gradbene družbe Šenčurja in Kansai Heliosa Domžal.

Ekipe igrajo na dve zmagi.

Liga OTP banka, četrtfinale, prve tekme:

Četrtek, 7. maj

Petek, 8. maj

Sobota, 9. maj

Liga OTP banka, četrtfinale: Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:0/

Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /0:0/

Krka - Hopsi Polzela /0:0/

Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:0/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvica po rednem delu: