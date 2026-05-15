Policija našla huligana, ki sta zakuhala incident na Giru #video

Četrtkove šeste etape 109. Dirke po Italiji niso kvarili samo padci – ključni se je zgodil tik pred ciljem na tlakovani ulici v Neaplju, v katerem je iz boja za zmago izpadlo nekaj osrednjih šprinterskih favoritov. Za ogorčenje je poskrbela skupina mladeničev s huliganskim obnašanjem kakšnih 50 kilometrov pred ciljem etape. Dva, ki sta se s svojim primitivizmom po dirki celo hvalila na družbenih omrežjih, je italijanska policija danes že identificirala in grozi jima zaslužena kazen.

Posnetki nadvse nekulturnega obnašanja skupinice mladeničev z včerajšnje etape Gira so obkrožili svet in poskrbeli za veliko ogorčenje v kolesarskem svetu. Eden od njih je prevzel glavno vlogo in v enem od krožišč kakšnih 50 kilometrov pred ciljem šeste etape agresivno stopal proti cesti, po kateri je mimo brzela skupina kolesarskih asov, nakazoval brce in udarce ter se vsaj enega od tekmovalcev tudi dotaknil.

Takole je incident videl svet:

"Šlo je samo za potegavščino," se je danes branil pred italijanskimi organi pregona, ki so na podlagi posnetkov – huligani so na družbenih omrežjih tudi sami ponosno objavljali videe svojega nesprejemljivega početja – hitro identificirali mladeniča. Zdaj jima grozi kazen, ki jo ponavadi izrečejo nogometnim huliganom. Gre za 19- in 20-letna domačina, ki sta obtožena ogrožanja varnosti športnikov, kar pomeni, da jima poleg zajetne globe preti dosmrtna prepoved udeleževanja športnih prireditev v Italiji. Eden od njiju naj bi celo že imel kriminalno kartoteko zaradi ropa.

Takole pa so ga videli huligani sami:

S takšnim obnašanjem bi lahko povzročila množični padec pri veliki hitrosti, incident pa je znova izpostavil nevarnosti, ki so jim kolesarski profesionalci izpostavljeni zaradi neprevidnih in včasih, kot kaže, tudi neuravnovešenih gledalcev ob progi. "Videl sem dogodek, saj sem vozil tik za Thomasom Silvo, ki jih je poslal k hudiču. Mislim, da se ne zavedajo, kako hitro gre lahko kaj narobe. Eden od njih bi se nas dotaknil in vsi bi se poškodovali," je za Gazzetto dello Sport dogodek komentiral Alberto Bettiol.

"Mislim, da sicer niso imeli namena zares stopiti na cesto, a se zagotovo ne zavedajo nevarnosti svojega početja. Vsi navijači so več kot dobrodošli, da za nas navijajo ob cesti, pri tem pa mora obstajati medsebojno spoštovanje," pa je povedal zmagovalec etape Davide Ballerini.

Ballerini se je včeraj najbolje znašel v kaotičnem zaključku etape v središču Neaplja. Skupino šprinterskih favoritov je razredčil padec tik pred ciljno črto, ko jih je na mokri tlakovani ulici pričakal oster desni ovinek. Iz boja za zmago sta med še nekaterimi favoriti tam izpadla Dylan Groenewegen in domači zvezdnik Jonathan Milan, ki je bil po etapi kritičen do prirediteljev.

