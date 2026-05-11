Kako izbrati poletno osvežitev, ki res odžeja

Hidracija ne sme biti nekaj, na kar se spomnimo šele, ko smo že izmučeni: z malo pozornosti lahko reden vnos tekočine čez dan bistveno izboljša počutje, energijo in produktivnost. V toplejšem delu leta je to še posebej pomembno, zato je ključno, da ves dan pijemo dovolj. Voda pri tem ostaja osnova, a marsikomu hitro postane enolična, zato pogosto posegamo po drugih pijačah. Ko temperature narastejo, hitreje izberemo nekaj hladnega in pogosto tudi sladkega. A prav tu se skriva past: pijača je sicer prijetnega okusa, vendar preveč sladka, zato že po nekaj požirkih ne odžeja zares. Zato se vse več ljudi odloča za lahkotnejše, manj sladke okuse, ki so bolj pitni in jih brez težav vključimo v vsakdan: v službi, na poti ali na dopustu. Če vam navadna voda hitro postane monotona, pomaga, da izberete okus, ki je nežen, a dovolj izrazit, da te spodbuja k rednemu pitju.

Zakaj je smiselno izbrati manj sladko pijačo?

Pri izbiri poletne osvežitve ne gre le za to, da nas ohladi, ampak tudi za to, kako jo doživljamo čez dan. Pijače z izrazito sladkim okusom so lahko na začetku privlačne, a hitro postanejo pretežke, zato jih težje pijemo v večjih količinah.

Bolj umirjen, manj sladek okus je pogosto lažji za pitje in nas ne ustavi že po nekaj požirkih. Prav zato takšne pijače bolje sledijo našemu ritmu: lahko jih brez težav pijemo zjutraj, čez dan ali zvečer, ne glede na to, kje smo in kaj počnemo.

V praksi to pomeni, da lažje ohranjamo reden vnos tekočine. In ravno to je ključno: dobra poletna pijača ni tista, ki nas osveži le v trenutku, ampak tista, po kateri z veseljem posegamo znova in znova.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Kaj preveriti na etiketi?

Da bo izbira res ustrezna, si lahko pomagate z nekaj preprostimi smernicami, ki hitro razkrijejo, kakšno pijačo imate v rokah:

Način slajenja: Če iščete bolj lahkoten okus, posezite po pijačah, ki so slajene izključno s sadjem in vsebujejo čim manj dodanih sladkorjev ali sladil.

Sestava: Veliko ljudi danes daje prednost pijačam brez umetnih sladil, arom in barvil, saj imajo praviloma bolj čist okus.

Gaziranost: Za pitje čez dan marsikomu bolj ustreza negazirana pijača, ki je bolj nežna in manj nasiti.

Energijska vrednost: Poleti pogosto izbiramo pijače, ki so nizkoenergijske in primerne za vsakodnevno hidracijo.

Osvežitev z zeliščnim značajem

Med pijačami, ki sledijo tem smernicam, so vse bolj v ospredju tudi funkcionalne, lahkotne alternative z dodatno vrednostjo. Takšne, ki ne nagovarjajo le žeje, temveč tudi širše potrebe telesa, z nežnim, a dovolj izrazitim okusom, da vas spodbujajo k rednemu pitju.

Na tej ideji temeljijo tudi herbalne vode DoNatural. Gre za negazirane, nizkoenergijske pijače, zasnovane kot lahkotna izbira za hidracijo ves dan. V preteklem letu so se uveljavile kot ena vidnejših novosti v segmentu funkcionalnih pijač v regiji, saj združujejo osvežitev, nizko energijsko vrednost in dodatno funkcionalnost, usmerjeno v podporo presnovi.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Premišljena sestava ostaja osrednja prednost linije. Herbalne vode vsebujejo minerale, prehranske vlaknine in postbiotike – kombinacijo sestavin, ki prispeva k funkcionalnim učinkom in podpira presnovo.

Postbiotiki (inaktivirane bifidobakterije), ki jih je Atlantic Grupa kot prva v regiji vključila v funkcionalne pijače, prispevajo k ohranjanju ravnovesja prebave in splošnega dobrega počutja. Formulacijo dopolnjuje nabor mineralov, magnezij, cink, mangan, selen in krom, ki prispevajo k funkcionalnim lastnostim izdelka. Skupaj z drugimi sestavinami ustvarjajo premišljeno celoto, ki odgovarja na potrebe sodobnega potrošnika po lahkotni, a hkrati funkcionalni izbiri.

Novosti za začetek toplejših mesecev: brin in žajbelj

Blagovna znamka DoNatural letos svojo prisotnost dodatno krepi z razširitvijo portfelja. Linijo dopolnjujeta dve novi zeliščni različici – brin in žajbelj, ki se s svojim značajem naravno podata v poletni čas.

Brin (z notami koriandra in limonske trave) vsebuje selen, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema.

(z notami koriandra in limonske trave) vsebuje selen, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Žajbelj (z meliso in koriandrom) vsebuje krom, ki prispeva k vzdrževanju normalne ravni krvnega sladkorja.

Pomembno je poudariti, da je celotna linija DoNatural brez umetnih sladil, arom in barvil ter sladkana izključno s sadjem (jabolkom in rožičem), kar dodatno prispeva k bolj čistemu in lahkotnemu okusu. Novi različici se tako pridružujeta že obstoječim okusom aloe vere, limonske trave in mete ter skupaj ustvarjajo sodobno zeliščno paleto, ki sledi trendu nizkokalorične hidracije.

Pomembno vlogo pri razvoju blagovne znamke ima tudi trajnostni vidik. Vsi izdelki so skladno z evropskimi smernicami in cilji trajnostnega razvoja pakirani v plastenke iz 100 % rPET z neločljivim zamaškom.