S tekmo Ilirija - Terme Podčetrtek (95:93) se je začelo košarkarsko državno prvenstvo. Ključni koš za zmago po podaljšku je dal dolgoletni slovenski reprezentant Edo Murić, ki je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme. V petek zvečer sta igrala še Laško in Krka, Novomeščani so visoko zmagali s 116:81.

Murić na debiju za Ilirijo v podaljšku zadel za zmago

Wendell Green je dosegel 22 točk in imel še 10 asistenc. Foto: Aleš Fevžer Nova sezona domačega košarkarskega tekmovanja se je začela z obračunom med Ilirijo in ekipo Terme Olimia Podčetrtek. V prejšnji sezoni sta se ekipi prebili do polfinala. Prvi del tekme je bil precej izenačen, nobena ekipa pa si ni priigrala večjega vodstva. V prvi četrtini so nekajkrat pobegnili gostje, a so jih domači ujeli, nazadnje s trojko Eda Murića, v drugi pa je bila malenkostna prednost na strani domačih, ki so tudi polčas dobili za tri.

Podoben scenarij je bil v tretji četrtini. V zadnji se je v uvodu zdelo, da so gostje le našli način za preboj, na hitro so povedli za šest, po še eni trojki Sima Atanackovića pa za devet (76:67). Vendar prednosti niso znali zadržati, Ilirija jo je topila in stopila, v zadnjo minuto pa sama prišla s prednostjo. A je Jan Copot nato s trojko za 86:86 izsilil podaljšek. V tem so bili boljši košarkarji Ilirije; prednost ni bila velika, toda ekipa iz Podčetrtka je ni mogla izničiti, čeprav je 11 sekund pred koncem še prišla le na točko zaostanka, a je en zadeti prosti met Murića zadoščal za zmago, Copot je zadnji met zgrešil.

Najbolj razpoložen je bil novinec pri domačih veteran Murić s 26 točkami, 22 in deset podaj za dvojni dvojček pa je dodal Wendell Green. Pri poražencih je Copot dosegel 18 točk, po 17 pa Atanacković in Žiga Švigelj.

Krka sezono začela s 116 točkami

Novomeščani na uvodu v sezono niso imeli pretiranih težav v Laškem. Domači so stik s favoriziranimi gosti držali do sredine prve četrtine, ko je bilo na semaforju 16:14 v korist Krke. Že do konca prvega dela igre je prednost skokovito narasla in znašala 16 točk. Tudi v drugem delu so sprva Laščani še držali razliko malce pod 20 točkami, a so že do polčasa Krki dovolili 60 točk, dvoboj pa je bil tako rekoč odločen.

Stotico so Novomeščani presegli že v 34. minuti, na koncu pa je prednost znašala 35 točk. Najboljši strelec dvoboja je bil Victor Lamont Bailey, ki je v dobrih 19 minutah dosegel 25 točk. Sukhmail Mathon je za Krko dodal 17 točk in devet skokov, Žak Smrekar pa 16. Pri Laščanih je 16 točk dosegel Alen Zulić.

Tekmovalni sistem ostaja enak

Tekmovalni sistem ostaja tak kot v preteklih sezonah. V prvem, trikrožnem delu lige bo sodelovalo deset moštev, ki bodo odigrala po 27 tekem, v četrtfinalu pa se jim bo pridružila Cedevita Olimpija, prvak zadnjih petih sezon. V zadnji so Ljubljančani v finalu ugnali Krko s 3:1 v zmagah, prej pa trikrat Helios Suns. Prvih sedem ekip rednega dela DP se bo uvrstilo v končnico, osmi in deveti klub bosta končala sezono, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v 2. SKL. V minuli sezoni je bil to LTH Castings iz Škofje Loke, ki ga je nasledila Polzela.