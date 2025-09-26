Začenja se boj za domačo krono

S tekmama Ilirija - Terme Podčetrtek ob 17. uri in Laško - Krka ob 19. uri se bo danes začela košarkarska liga OTP bank. Naslov prvaka brani Cedevita Olimpija.

Tekmovalni sistem pa ostaja tak kot v preteklih sezonah. V prvem, trikrožnem delu lige bo sodelovalo deset moštev, ki bodo odigrala po 27 tekem, v četrtfinalu pa se jim bo pridružila Cedevita Olimpija, prvak zadnjih petih sezon. V zadnji so Ljubljančani v finalu ugnali Krko s 3:1 v zmagah, prej pa trikrat Helios Suns.

Prvih sedem ekip rednega dela DP se bo uvrstilo v končnico, osmi in deveti klub bosta končala sezono, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v 2. SKL. V minuli sezoni je bil to LTH Castings iz Škofje Loke, ki ga je nasledila Polzela.

Preostali pari uvodnega kroga so GGD Šenčur - Hopsi Polzela, Šentjur - Rogaška in Kansai Helios - ECE Triglav.

Liga OTP banka, 1. krog: Petek, 26. september:

17.00 Ilirija - Terme Olimia Podčetrtek

19.00 Laško - Krka Sobota, 27. september:

17.30 Šenčur - Hopsi Polzela

19.30 Šentjur - Rogaška Ponedeljek, 29. september:

18.00 Kansai Helios Domžale - Triglav Kranj

