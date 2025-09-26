Petek, 26. 9. 2025, 7.40
11 minut
Liga OTP banka, 1. krog
Začenja se boj za domačo krono
S tekmama Ilirija - Terme Podčetrtek ob 17. uri in Laško - Krka ob 19. uri se bo danes začela košarkarska liga OTP bank. Naslov prvaka brani Cedevita Olimpija.
Tekmovalni sistem pa ostaja tak kot v preteklih sezonah. V prvem, trikrožnem delu lige bo sodelovalo deset moštev, ki bodo odigrala po 27 tekem, v četrtfinalu pa se jim bo pridružila Cedevita Olimpija, prvak zadnjih petih sezon. V zadnji so Ljubljančani v finalu ugnali Krko s 3:1 v zmagah, prej pa trikrat Helios Suns.
Prvih sedem ekip rednega dela DP se bo uvrstilo v končnico, osmi in deveti klub bosta končala sezono, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v 2. SKL. V minuli sezoni je bil to LTH Castings iz Škofje Loke, ki ga je nasledila Polzela.
Preostali pari uvodnega kroga so GGD Šenčur - Hopsi Polzela, Šentjur - Rogaška in Kansai Helios - ECE Triglav.
Liga OTP banka, 1. krog:
Petek, 26. september:
17.00 Ilirija - Terme Olimia Podčetrtek
19.00 Laško - Krka
Sobota, 27. september:
17.30 Šenčur - Hopsi Polzela
19.30 Šentjur - Rogaška
Ponedeljek, 29. september:
18.00 Kansai Helios Domžale - Triglav Kranj
Preberite še: