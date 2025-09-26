Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Petek,
26. 9. 2025,
9.02

10 minut

Petek, 26. 9. 2025, 9.02

Slovenska delegacija bo bojkotirala Netanjahujev govor v ZN

R. K., STA

Tanja Fajon | Napoved bojkota sledi četrtkovi seji vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo. | Foto STA

Napoved bojkota sledi četrtkovi seji vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo.

Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon je napovedala, da slovenska delegacija ne bo prisotna med današnjim govorom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku. Podoben bojkot oziroma odhod iz dvorane pričakuje tudi od drugih delegacij.

"V dvorani slovenske delegacije zagotovo ne bo, ker ne poslušamo nekoga, ki po prepričanju Meddržavnega sodišča krši in izvaja hudodelstva zoper človeštvo," je povedala Fajon. Podoben bojkot oziroma odhod iz dvorane pričakuje tudi od drugih delegacij, je poročala RTV Slovenija.

Napoved bojkota sledi četrtkovi seji vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo. Fajon je nato v Odmevih na TV Slovenija glede morebitnih povračilnih ukrepov Izraela dejala, da trenutno nima informacij o tem.

Netanjahu bo Generalno skupščino ZN nagovoril nekaj dni po tem, ko je več zahodnih držav priznalo Palestino. Izraelski premier je njihove odločitve ostro kritiziral in jih označil za nagrado palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Netanjahu se je zahvalil Vučiću

Še pred nagovorom pa se je izraelski premier v četrtek sestal s predsedniki Srbije, Argentine in Paragvaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću se je zahvalil za njegovo podporo prizadevanjem Izraela za osvoboditev talcev. Argentinski predsednik Javier Milei je Netanjahuju ponudil podporo pri zagotavljanju osvoboditve talcev, Netanjahu pa je na srečanju s paragvajskim predsednikom Santiagom Peno pohvalil stališče njegove države do antisemitizma.

Še pred Netanjahujevim govorom je predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock danes opozorila na temeljna načela Ustanovne listine ZN.

"Aneksija je prepovedana, prav tako je v mednarodnem humanitarnem pravu prepovedano uporabljati humanitarno pomoč kot orožje v vojni," je povedala. Zavzela se je za prekinitev ognja v Gazi, osvoboditev talcev, okrepitev dobave humanitarne pomoči in rešitev dveh držav. Ob tem je dodala, da pričakuje intenziven govor.

Benjamin Netanjahu
Novice Vlada Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo
Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu se boji za obstoj Izraela
Izrael Gaza Benjamin Netanjahu Združeni narodi Tanja Fajon
