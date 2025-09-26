Vse oči usmerjene proti Celju

V četrtem krogu rokometne lige NLB bodo danes vse oči usmerjene proti dvorani Zlatorog, kjer se bosta na derbiju kroga udarila Celje Pivovarna Laško in LL Grosist Slovan. Že pred tem bosta na delu Gorenje Velenje in Slovenj Gradec.

Tako Slovan kot Celje sta v prvih treh krogih zbrala po dve zmagi in neodločen rezultat. "V petek nas čaka zelo zahtevna tekma proti Slovanu, ki velja za prvega favorita prvenstva. Imajo odlično sestavljeno ekipo, praktično na vsakem položaju dva ali tri zelo dobre igralce. Igrajo visok tempo igre in ne izkoriščajo veliko menjav, kar pomeni, da bo napad-obramba naporna za nas. Kljub temu imamo mlado ekipo, željno rezultata, in verjamemo, da lahko ponudimo močan odpor. Z malo sreče upamo, da si bomo priborili tudi kakšno točko," je pred srečanjem dejal pomočnik celjskega trenerja David Razgor.

"Za nami je domači derbi s Trebnjim, zdaj pa nas čaka gostovanje v Celju. Pred nami je izredno težka tekma – Celje je institucija slovenskega rokometa, ne glede na spremembe v kadru. Imajo mlado, hitro ekipo, polno nadobudnih igralcev in kreativnih posameznikov, ki lahko odločajo tekmo. Zato pričakujem trdo, moško tekmo, v kateri bo obramba na naši strani ključna. Prepričan sem, da nas čaka pravi praznik rokometa, in naj na koncu zmaga boljši," pa je dejal trener Slovana Uroš Zorman.

Sobota bo ponudila še štiri zanimive obračune. V Radovljici se bosta srečali ekipi Frankstahl Radovljica in Škofljica, v Ormožu bo Jeruzalem Ormož gostil Trimo iz Trebnjega, Ribničani bodo pred domačimi navijači pričakali Škofjo Loko, Krka pa se bo odpravila na gostovanje v Ivančno Gorico k SVIŠ Cugelj okna.

Liga NLB, 4. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Lestvica:

Preberite še: