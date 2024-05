Čas je za drugo dejanje

Danes bo v ljubljanski Hali Tivoli na sporedu druga tekma finala lige Nova KBM med košarkarji Cedevite Olimpije in Kansai Helios Domžalami. Zmaji so prvo tekmo v petek v Domžalah po tesni končnici na koncu dobili s 94:87 in v seriji na tri zmage vodijo z 1:0.