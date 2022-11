Bo Krka ostala stoodstotna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šesti krog lige Nova KBM odpirata moštvi LTH Castings in Krke. Novomeščani so edini, ki so slavili na vseh petih tekmah državnega prvenstva. V soboto v Šenčur prihaja Rogaška, v večernem terminu pa bo Ilirija gostovala na Polzeli.