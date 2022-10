Krka in Helios s stotico do nove zmage, Šentjur ugnal Rogaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem krogu lige Nova KBM so košarkarji Krke s 100:80 premagali Ilirijo in vknjižili drugo zmago državnega prvenstva. Tudi člani Heliosa so do druge zmage prišli s stotico, s 101:97 so premagali goste iz Podčetrtka. V edini sobotni tekmi je Šentjur zmagal v Rpgaški Slatini, tekma med Hopsi in Zlatorogom pa je bila zaradi zdravstvenih težav v taboru Laščanov prestavljena.

V razburljivi končnici tekme je bil Helios bolj natančen od gostov iz Podčetrtka, ki so podoben poraz v zadnjih minutah doživeli že v prvem krogu v Šenčurju. Obe ekipi sta bili napadalno zelo razpoloženi, Domžalčani so zadeli kar 18 trojk, Podčetrtani 15, domači pa so bili bolj zbrani v zadnjih treh minutah, ko je padla odločitev o zmagovalcu.

Foto: Nik Moder/Sportida Ključno vlogo je odigral enaintridesetletni Tadej Ferme, ki je v odločilnih minutah zadel dve trojki za vodstvo domačih s 100:91. Skupno je Ferme v dobrih dvajsetih minutah na parketu dosegel 24 točk ob metu 6:8 izza črte. S tem je izničil odlično partijo pet let starejšega Sandija Čebularja, ki je bil na parketu vseh 40 minut in je ob metu 6:7 za tri točke zbral 26 točk (indeks 27). Simo Atanacković je za goste prispeval 22 točk (met 10:16, 6 skokov).

Pri Helios Suns sta izstopala še Austin Luke (5 podaj) in Lovro Buljević (8 skokov), ki sta dosegla po 18 točk, dve manj pa je prispeval Blaž Mahkovic (6 podaj).

Tudi košarkarji Krke so zabeležili še drugo prepričljivo zmago v uvodu v novo sezono. Potem ko so v prvem krogu premagali Rogaško z 38 točkami razlike, so tokrat ugnali mlado zasedbo Ilirije s 100:80. Ekipa Stipeta Modrića od uvodnih minut dalje ni bila kos izkušenejši domači ekipi, ki jo v novi sezoni vodi Gašper Okorn. Krka je prvo četrtino dobila z 29:17, drugo z 28:19, po treh je bila prednost že 86:60, zadnjih deset minut pa je pripadlo gostom (20:14).

Šest domačih igralcev je imelo dvomestno število točk. Po sedemnajst sta jih zbrala Leon Stergar (met 5:8, 5 skokov) in Radosav Spasojević (met 7:11, 5 skokov), po štirinajst sta jih prispevala Jan Špan (6 ukradenih žog, 5 podaj) in Robert Jurkovič (met 6:8), trinajst jih je dodal Miha Škedelj (6 skokov), deset pa Rok Stipčević. Na drugi strani je Žiga Daneu dosegel 16 točk (7 skokov), dve manj pa Jaka Klobučar.