Dallas je s sijajnim Luko Dončićem v konferenčnem polfinalu presenetil Phoenix Suns. Sonca, sicer najboljše moštvo rednega dela lige NBA, so bila na zadnji tekmi nemočna proti razpoloženim Mavericks. Ti so že po polčasu povsem dotolkli varovance Montyja Williamsa in si s prepričljivo zmago 123:90 zagotovili prvi nastop v finalu zahodne konference po letu 2011.

Takrat je Dallas na krilih kasnejšega najkoristnejšega igralca finala Dirka Nowitzkega in zdajšnjega trenerja Jasona Kidda celo osvojil ligo NBA, potem ko je v finalu s 4:2 v zmagah ugnal zvezdniški Miami Heat z LeBronom Jamesom, Dwyanom Wadom in Chrisom Boshem. V naslednjih 11 letih je nato Dallas ob šestih uvrstitvah v končnico prav tolikokrat izgubil v prvem krogu.

Luka je v San Francisco prispel v posebni majici z napisom "najboljši pasji oče" (Luka ima v Dallasu tri pse, op. p.):

akgkdikgkdkgksickdkfkkdvkdkkfkd na moralzinha cara o Doncic é muito pitico 🥺🤏🏻 pic.twitter.com/fcyShgzdiu — Bruna Gonçalves ♛ (@inmadnessIdwell) May 18, 2022

Dallas je v rednem delu sezone našel način, kako se zoperstaviti Golden Statu. Košarkarji kluba iz Teksasa so tri obračune od štirih v rednem delu, a prav na nobeni tekmi Golden State ni bil brez kadrovskih težav. Na prvi ob zmagi Dallasa z 99:82 je manjkal Thompson, na drugi, ki jo je prepričljivo dobil Golden State s 130:92, je manjkal Green. Ob uspehu Dallasa v gosteh s 107:101 sta manjkala tako Green kot Thompson, na zadnji medsebojni tekmi, Dallas jo je dobil s 122:113, pa vnovič ni bilo Greena.

Če bojevniki na nobeni od tekem niso bili v polni postavi, pa je bil Dončić na vseh štirih obračunih najboljši strelec. V povprečju je dosegal 31,5 točke, devet skokov in 5,5 podaje na tekmo. Ob koncu sezone je bil Dallas malenkost prekratek, Golden State pa je zadržal tretje mesto na zahodu in s tem v primerjavi z naslednjimi tekmeci tudi prednost domačega terena v finalu zahoda. Warriors so na poti do finala zahodne konference najprej v prvem krogu s 4:1 odpihnili Denver z našim Vlatkom Čančarjem in MVP-jem rednega dela, Srbom Nikolo Jokićem, v polfinalu pa so s 4:2 izločili še Memphis Grizzlies.

Elite scorers 🤝 infinite bags

Steph Curry 🤝 Luka Doncic



The Western Conference Finals start TONIGHT at 9 PM ET on TNT! pic.twitter.com/ISGGvbd0cB — NBA (@NBA) May 18, 2022

Ob novem zgodovinskem preizkusu slovenskega košarkarja je na spletu znova zakrožil eden izmed starejših posnetkov slovenskega košarkarja, ko je ta pri 12 letih na turnirju Lido di Roma v kategoriji do 13 let dresu Uniona Olimpije v finalu dosegel neverjetnih 54 točk,11 skokov in 10 asistenc.

Dončić je blestel že pri 12 letih:

This is 12-year old Luka Doncic dropping 54 points, 11 rebounds and 10 assists in the championship game of Under-13 Lido di Roma Tournament 🤯



(via reddit/r/nba) pic.twitter.com/y4Sn4VkPrI — FIBA (@FIBA) May 17, 2022

Naslednja tekma v seriji, ki se igra na štiri zmage, bo prav tako v San Franciscu v noči na soboto (3.00).

Konferenčni finale, zahod (1. tekma): 3.00 Golden State Warriors - Dallas Mavericks /0:0/



// izid v zmagah, za napredovanje so bile potrebne štiri zmage

Preberite še: