Zdaj gre na vse ali nič: Dončić pred najpomembnejšo tekmo v ligi NBA

Dallas ali Phoenix? V seriji na štiri zmage sta ekipi dobili prav vsa domača srečanja, vloga favorita pa na sedmi pripada Phoenixu. Slednji je bil na domačem terenu v povprečju proti Dallasu boljši za 19 točk. Prvo domačo tekmo so dobili s 121:114, drugo s 129:109, peto v seriji pa kar s 110:80. Dallas je bil na domačem parketu prav tako prepričljiv. Tretja tekma je varovancem Jasona Kidda pripadla s 103:94, četrta s 111:101, na šesti pred nekaj dnevi pa so slavili kar s 113:86.

Ključa do uspeha sta bila predvsem Dončićeva igra ter odlična obramba na 37-letnem zvezdniku Suns Chrisu Paulu. Slednji se z izjemo prvih dveh tekem ni posebej izkazal, na zadnjih štirih je dosegal povprečno devet točk. Dallas ima eno boljših obramb lige, v končnici pa so predvsem na domačih tekmah to raven še dvignili z vselej aktivnima Dorianom Finney-Smithom in Reggiejem Bullockom, ki prednjačita po odigranih minutah. Mavericks bodo morali poleg dobre obrambe v gosteh najti predvsem pravi občutek pri metu.

The last time Luka Doncic was in a Game 7 (2021 playoffs against LAC)... he went off for 46 points & 14 assists while shooting 56.7% from the field 🔥



Game 7: Mavs vs. Suns

Sunday, 8:00pm/et on TNT pic.twitter.com/ygNh50Tx3S — NBA (@NBA) May 15, 2022

Ta je v gostujoči dvorani v Arizoni precej šepal. Predvsem na peti tekmi so košarkarji Dallasa zadeli le osem od 32 metov. Tudi slovenski as Dončić v tem pogledu ne prednjači. V seriji je zadel 16 od 54 metov za tri točke, je bil pa zelo agresiven pri prodorih. Igralci Phoenixa, ta sicer na Ljubljančana pošilja ves arzenal najboljših obrambnih košarkarjev, doslej v seriji niso mogli omejiti slovenskega asa. Odločilno tekmo v Arizoni naj bi si v živo ogledal tudi Dirk Nowitzki.

Dončić na pomembnih tekmah še posebej razigran

Dončić proti Suns v povprečju dosega 32,2 točke, 9,8 skoka in 7,5 podaje na tekmo, na odločilnih tekmah v končnici, ki v primeru poraza pomenijo izpad, pa je še posebej nevaren. Na treh tekmah je doslej v povprečju dosegal kar 39 točk. Dvakrat je serijo izgubil proti Los Angeles Clippers (2020, 2021), v tej pa je na šesti tekmi za biti ali ne biti dosegel 33 točk, 11 skokov in osem podaj. Obenem je tudi v obrambi izboljšal svojo igro, v povprečju pa ukrade 2,2 žoge na tekmo.

Predstave Dončića na sedmih tekmah v končnici:

Luka Doncic when facing elimination



2020 Game 6, v Clippers: 38/9/9

2021 Game 7, v Clippers: 46/7/14

2022 Game 6, v Suns: 33/11/8

2022 Game 7, v Suns: 45/12/12 pic.twitter.com/pgljMGbGQP — Zack Eisen (@zackeisen21) May 15, 2022

Chris Paul na zadnjih tekmah ni bil v pravi formi. Foto: Reuters

Phoenix bo še naprej Dončića pokrival z Mikalom Bridgesom, Jaejem Crowderjem, Cameronom Johnsonom in ostalimi, v napadu pa bo veliko odvisno predvsem od Devina Bookerja (24,7 točke), že omenjenega Paula ter igre pod košem DeAndreja Aytona (19 točk, 9,3 skoka).

Slaba statistika za Dallas

Sedma tekma je doslej odločila 142 obračunov v končnici NBA, Dallas je bil v njih udeležen sedemkrat in dobil štiri. Le enega od teh so dobili na gostujočem parketu, in sicer leta 2006 po podaljšku proti San Antonio Spurs (119:111). Zadnja od odločilnih sedmih tekem je pripadla Clippers lanskega junija s 126:111.

Did you know there have been 142 Game 7s in NBA history?



Today's matchups will make 144.



🏀 MIL @ BOS, 3:30 PM ET on ABC

🏀 DAL @ PHX, 8 PM ET on TNT



Check out the NBA Game 7 Guide for more facts and figures on Game 7 history, team records and more ⬇️ https://t.co/IUzvqQyoHe — NBA Communications (@NBAPR) May 15, 2022

Se bo Luka na koncu veselil? Foto: Reuters

Phoenix je devetkrat kožo reševal na sedmi tekmi. Štiri je dobil, pet pa izgubil. Dvakrat je tekmo na domačem parketu izgubil, in sicer v letih 1981 in 1995. Zadnjo, sedmo tekmo so sonca odigrala leta 2006 v konferenčnem polfinalu ob slavju proti LA Clippers (127:107). Domačini so skupno dobili kar 109 obračunov, 33 pa jih je pripadlo gostujočim ekipam.

V konferenčnem finalu zmagovalca že čaka moštvo Golden State Warriors, ki je s 4:2 v zmagah izločilo Memphis Grizzlies.

Končnica lige NBA, 2. krog (15. maj): Zahod:

2.00 Phoenix Suns - Dallas Mavericks /3:3/ Vzhod:

21.30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks /3:3/ / / izid v zmagah, igrajo na štiri

