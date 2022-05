V živo: "Dončić ne tekmuje." Odgovor v 3. četrtini - 15 točk!

Liga NBA, konferenčni finale, zahod, 5. tekma: Golden State Warriors - Dallas Mavericks 110:97 /3:1/

Dončić 25 (7/15 za 2, 2/10 za 3, 5/7 prosti meti), 9 sk., 6 as., 0 bl., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge



// Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

1. četrtina

Zadnja tekma za Dallas? Foto: Reuters Sporočilo navijačev Warriorsov je bilo jasno: serija se končuje na tej tekmi. In domači košarkarji so tako tudi začeli tekmo: dva koša Kevona Looneya v uvodni minuti, po dobrih dveh pa so vodili že z 9:2. Ko je bilo 14:5 je Stephenu Curryju ob pokrivanju Luke Dončića klecnil gleženj, sicer je odšepal na klop, a po minuti odmora lahko igral naprej. Po delnem izidu 7:0, je bil Dallas nazaj (14:12). Warriors so veliko metali za tri točke, a niso bili tako uspešni (3/11) in dve minuti pred koncem prve četrtine vodili le za štiri točke (21:17). Toliko bolj uspešni so bili v raketi (14 točk) in prvo četrtino dobili s 26:20. Dončić je dal šest točk in imel pet skokov.

2. četrtina

19 točk Thompsona že v prvem polčasu, 10 Greena. Foto: Reuters Je pa toliko bolje za tri točke zadeval Thompson. Ko je v peti minuti druge četrtine zadel že četrto in bil pri 16 točkah, je Golden State prišel do najvišje prednosti na tekmi (45:32). Običajno se Thompson ogreje šele v drugem polčasu! To so bile minute, ko je bil Dončić na klopi. A tudi na drugi strani sta počivala Curry z ledom na gležnju in Draymond Green z ledom na zapestju. S točkami rezervistov Jordana Poola in Mosesa Moodyja je prednost domačih še rastla (56:38). Tudi ko se je Luka vrnil na parket, ni bil pravi, zdel se je utrujen, bil skoraj neopazen. Brez točke v drugi četrtini! Edini razpoložen v napadu Dallasa je bil rezervist Spencer Dinwiddie. Zadel je štiri trojke in dal skupaj 17 točk. Golden State je tako na glavni odmor odšel s prednostjo 69:52, vodil pa je tudi že na 20 točk. Z 19 točkami je bil prvi strelec Thompson, dvomestna sta bila še Poole (12) in Green (10).

please do yourself a favor and watch Klay's celebration https://t.co/JBgvY747bq pic.twitter.com/T8zX65Bu9W — Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

3. četrtina

Dončić ni bil pravi. Foto: Reuters Thompson je drugi polčas odprl s svojo že šesto trojko, Dallas uvodni dve minuti ni dal točke iz igre in ob zaostanku s 53:74 je moral Jason Kidd hitro vzeti minuto odmora. Dončić je v četrti minuti drugega polčasa zadel svoj šele tretji koš iz igre na tekmi (3/15). A imel po naslednji akciji znova več izgubljenih žog (štiri) kot košev iz igre. Legendarni Charles Barkley je v studiu na televiziji TNT že ob polčasu Lukovo igro ocenil kot slabo: "Zelo sem razočaran z Lukom. Nima energije, ne vrača se v obrambo. Sploh ne tekmuje." Žarek upanja pa, ko je Luka tri minute pred koncem tretje četrtine zadel svojo prvo trojko na tekmi. In takoj zatem še eno! Za znižanje na 79:92. Golden State štiri minute ni dal točke, Dallas je naredil delni izid 15:0! Dončić se je vendarle razigral. Samo v tretji četrtini je dal 15 točk in pred zadnjo so zaostajali samo še za 10 (84:94).

Luka 🪄 with 15 points in the 3Q pic.twitter.com/NJVAPVSzm3 — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 27, 2022

4. četrtina

V zadnji četrtini so Warriors nemudoma stvari postavili nazaj na svoje mesto. Ko je po dveh zaporednih skokih Looneyja Nenad Bjelica zadel trojko, so znova vodili za 15 točk (104:89). V naslednjem napadu je zadel še Looney, ki je bil že pri dvojnem dvojčku (10 točk, 14 skokov).