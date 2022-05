V živo: Golden State kot vihar, zadnja tekma za Dončića?

Liga NBA, konferenčni finale, zahod, 5. tekma: Golden State Warriors - Dallas Mavericks 45:32 /3:1/

Dončić 6 (2/6 za 2, 0/4 za 3, 2/2 prosti meti), 5 sk., 3 as., 0 bl., 0 ukr. žoga, 2 izg. žogi



// Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

Zadnja tekma za Dallas? Foto: Reuters Sporočilo navijačev Warriorsov je bilo jasno: serija se končuje na tej tekmi. In domači košarkarji so tako tudi odprli tekmo: dva koša Kevona Looneya v uvodni minuti, po dobrih dveh pa so vodili že z 9:2. Ko je bilo 14:5 je Stephenu Curryju ob pokrivanju Luke Dončića klecnil gleženj, sicer je odšepal na klop, a po minuti odmora lahko igral naprej. Po delnem izidu 7:0, je bil Dallas nazaj (14:12). Warriors so veliko metali za tri točke, a niso bili tako uspešni (3/11) in dve minuti pred koncem prve četrtine vodili le za štiri točke (21:17). Toliko bolj uspešni so bili v raketi (14 točk) in prvo četrtino so dobili s 26:20. Dončić je dal šest točk in imel že pet skokov, na drugi strani Klay Thompson in Andrew Wiggins vsak po osem.