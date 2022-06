V Bostonu raste napetost, bomo dobili novega prvaka?

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu šesta in morda tudi že odločilna tekma finala med Boston Celtics in Golden State Warriors, ki bodo v TD Gardnu poskušali unovčiti prvo zaključno žogo.

Warriors so peto tekmo dobili s 104:94 in prišli do prve zaključne žoge za končni uspeh, Boston pa bo pred domačimi navijači poskušal storiti vse, da ostane med živimi in izsili odločilno sedmo tekmo. Pri Celtics, ki so izgubili zadnji dve zaporedni tekmi, je pred šesto tekmo pod vprašajem nastop Roberta Williamsa III., medtem ko pri Golden Statu še ne vedo, ali bodo lahko računali na pomoč Otta Porterja Jr. in Andreja Igoudale. Golden State trinajstič nastopa v finalu oziroma šestič v zadnjih osmih sezonah. V tem stoletju je slavil v letih 2015, 2017 in 2018, izgubil pa 2016 in 2019.

Warriors so na peti tekmi slavili kljub skromni strelski predstavi Stephena Curryja, ki prvič po 132 zaporednih tekmah v končnici ni zadel niti ene trojke. "Seveda me takšne stvari motijo in seveda si želiš na takšen način pomagati svoji ekipi, a to zagotovo ni edini način. Verjamem, da se lahko vrnem že na naslednji tekmi," je po koncu zadnjega medsebojnega obračuna dejal Curry.

Na drugi strani Boston, ki 23. igra v finalu, upa na podaljšanje serije in ohranjanje možnosti na 18. naslov, s katerim bi na lestvici po številu naslovov skočili pred LA Lakers, ki jih imajo 17. Zadnji naslov Bostona ima sicer že dolgo brado, saj so si šampionski prstan nazadnje nadeli leta 2008 "Večkrat sem že poudaril, da je pomembno, da smo samozavestni. Ne potrebujemo dveh zmag v enem dnevu, potrebujemo le eno. Bili smo že v takšnem položaju in vemo, da ni konec. To je vse, kar nas mora skrbeti," je pred tekmo dejal prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum.

Liga NBA, 16. junij, finale, 6. tekma 3.00 Boston Celtics - Golden State Warriors /2:3/ //Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

