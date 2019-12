Izjemni Dončić izenačil dosežek Jordana, Dallas razbil New Orleans #video

V ligi NBA je sobotni večer postregel tudi s poslastico za slovenske ljubitelje košarke. Luka Dončić je namreč s soigralci Dallasa v domači dvorani s 130:84 razbil New Orleans Pelicans in dosegel svojo najvišjo zmago v sezoni, slovenski košarkar pa je bil s 26 točkami znova najboljši košarkar na igrišču pa čeprav je na igrišču prebil le 26 minut. New Orleans, ki mu v tej sezoni ne gre, je proti Dallasu izgubil že zadnjih osem medsebojnih tekem.

Učinek Luke Dončića proti New Orleansu: 26 točk (6/7 za 2, 2/8 za 3, 8/10 prosti meti), 9 podaj, 6 skokov, 1 ukradena žoga, 2 izgubljeni žogi v 26 minutah in 11 sekundah.



Učinek Dončića po dveh četrtinah: 20 točk (4/5 za 2, 2/5 za 3, 6/7 prosti meti), 5 podaj, 4 skoki, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga v 16 minutah in 31 sekundah.



Učinek po prvi četrtini: 11 točk (2/3 za 2, 2/4 za 3, 1/1 prosti meti), 5 podaj, 1 skok, 1 ukradena žoga v 10 minutah in 51 sekundah.

Ekipi sta bili izenačeni le v prvi četrtini, ko je New Orleans, ki zaradi poškodbe še vedno ne more računati na prvi izbor nabora Ziona Williamsona, po boljšem začetku Dallasa, nato celo povedel. Prvih 12 minut so z 31:28 dobili Mavericks, tudi po zaslugi 11 točk Luke Dončića. V drugi četrtini je trener Rick Carlisle več minut namenil rezervistom, ki so znova odlično opravili svojo nalogo. Prednost domače ekipe je do polčasa narasla na 12 točk, Dončić pa je že v prvem polčasu dosegel 20 točk.

Slovenski košarkar je že na začetku tretje četrtine izenačil dosežek Michaela Jordana, ki je leta 1989 na 18 zaporednih tekmah dosegel vsaj 20 točk, pet podaj in pet. Ljubljančan bo imel že jutri priložnost, da ta dosežek še izboljša. Mavericks so sicer tretjo četrtino dobili s kar 40:14, zato je bilo praktično že po treh četrtinah jasno, da bo zmaga ostala doma, Dončića pa je Carlisle v zadnji četrtini pustil na klopi za rezerve in mu namenil nekaj več počitka pred jutrišnjim obračunom s Sacramentom.

Luka Dončić has now tied Michael Jordan for the longest streak of games with 20 points, 5 rebounds and 5 assists since the NBA/ABA Merger, with 18 straight games.



Dončić joins Jordan and Oscar Robertson as the only players in @NBA History with such a streak, per @EliasSports. pic.twitter.com/IF6DYj3S6z — Mavs PR (@MavsPR) December 7, 2019

Košarkarji Dallas Mavericks so tako zabeležili peto zaporedno zmago oziroma deseto na zadnjih enajstih tekmah. Skupno je Dallas pri 16 zmagah v tej sezoni, kar ga uvršča na drugo mesto na zahodu in peto v celotni ligi.

Nash: Prepričan sem, da bo postal član dvorane slavnih

O veličini slovenskega košarkarja se je v pogovoru z NBA Cafe Barcelona razgovoril tudi nekdanji NBA zvezdnik Steve Nash. "Mislim, da je on najboljši 20-letnik, ki sem jih kadarkoli videl igrati. Ko je v ligo NBA prišel LeBron James se je igra nekoliko spremenila, a še vedno mislim, da LeBron pri dvajsetih letih ni bil tako kompleksen igralec kot je Luka. Če bo le zdrav, sem prepričan, da bo postal član dvorane slavnih," je prepričan nekdanji košarkar Phoenixa, Dallasa in Los Angeles Lakersov.

Steve Nash se je razgovoril o Luki Dončiću. Foto: Reuters

"Velika možnost je, da bo Luka postal najboljši evropski košarkar v ligi NBA vseh časov. Že Dirk je bil izjemen pri dvajsetih letih, a Luka je še boljši. Dirk je igral v drugačnih časih. Danes je normalno, da Evropejci takoj po prihodu v ZDA igrajo dobro. A Luka je daleč od 'normalnosti'. Mislim, da lahko preseže Dirka in že on je bil izjemen. Že to pove, kako izjemen in talentiran košarkar je Luka," s hvalospevi na račun slovenskega košarkarja ni skoparil 45-letni Nash, ki se je upokojil leta 2015.

