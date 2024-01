V Dallasu za prvih pet tisoč navijačev slovenski šal

Luka Dončić Foto: Guliverimage Slovenska turistična organizacija že nekaj let uspešno sodeluje z Dallas Mavericks. Navijačem teksaškega kluba tudi to sezono na eni od tekem predstavlja lepote Slovenije. Izbrali so tekmo 22. januarja, ko igrajo s trenutno najboljšo ekipo v ligi Boston Celtics. Prvih pet tisoč navijačev, ki bodo prišli v dvorano American Airlines, bo prejelo slovenski šal I Feel Slovenia, ob polčasu bodo nastopili Dunking Devils, izpeljali pa bodo tudi nagradni kviz o Sloveniji. Glavna nagrada kviza je nepozaben izlet v Slovenijo za dva. Seveda pa bodo s promocijskim gradivom vsem v dvorani poskušali približati Slovenijo in slovenski turizem. Obenem pa se nadejajo, da lahko dogodek okrepi tudi druge slovensko-ameriške vezi (na kulturnem in poslovnem področju).

Celtics so na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat, s 33 zmagami in le desetimi porazi so na vrhu vzhodne konference. Mavericks v precej bolj izenačeni zahodni konferenci zasedajo šesto mesto (24 zmag in 18 porazov). Najboljša strelca Dallasa sta Luka Dončić (33,6 točke na tekmo) in Kyrie Irving (26,6), pri Bostonu pa Jayson Tatum (26,7) in Jaylen Brown (20,8). Pri Dallasu sta za nastop na ponedeljkovi tekmi vprašljiva Seth Curry in Dante Exum, pri Bostonu naj ne bi igrala Al Horford in Jrue Holliday.

Liga NBA, 22. januar

Lestvica