Jason Kidd o Dončiću: Moramo mu pomagati

Košarkarji Dallas Mavericks se na prvi tekmi serije z Oklahomo nikakor niso izkazali, nasprotno, Oklahoma se je sploh v drugem polčasu sprehodila do prve zmage v seriji, ki vodi do konferenčnega finala. A za nekaj optimizma v vrstah navijačev Mavsov je zagotovo poskrbel podatek, da Dallas v končnici pod vodstvom Jasona Kidda ni dobil še nobene od prvih tekem v izločilnih bojih, a se je na koncu v treh od štirih primerov veselil napredovanja. Kidd se skupaj s svojo ekipo nadeja, da bo uspešen tudi tokrat, a bo morala njegova zasedba pokazati veliko boljšo predstavo kot v torek, če bo želela napredovati proti najboljši ekipi rednega dela na zahodu.

Luka Dončić, ki je v sredo v glasovanju za najkoristnejšega košarkarja rednega dela osvojil tretje mesto, je na prvi tekmi dosegel 19 točk, tudi tokrat mu, tako kot praktično skozi celo končnico, ni stekel met, zadel je šest metov od 19 poskusov. Slovenec se že skozi celotno obdobje play-offa ubada s poškodbo kolena, a je pričakovano, da bo nared tudi za drugo tekmo z OKC, njegov nastop pa je označen kot verjeten. 95 doseženih točk na prvem obračunu je najmanj, kar jih je Dallas dosegel, ko sta za ekipo igrala tako Dončić kot Irving, vse od 1. januarja, ko so v rednem delu z 90:127 klonili v Utahu.

Lu Dort je na prvi tekmi v obrambi skrbel za Luko Dončića, ki je srečanje končal pri 19 točkah, kar je najmanj v letošnji končnici. Foto: Reuters

Kidd: Gre za serijo tekem

Kidd je bil pred drugo tekmo s strani ameriških novinarjev deležen tudi vprašanja, ali zaradi težav Dončića, ki je opravil celoten zadnji trening pred drugo tekmo, vidi kakšne spremembe ali težave v njegovem gibanju, nakar je Kidd odgovoril, da bo to treba vprašati Luko. "Če je Luka rekel, da ga boli, potem ga boli. Najboljši košarkarji vedno najdejo način, kako priti do koša. Zna zadeti, izsiliti prekršek, ustvaril si je nekaj lepih priložnosti za met za tri, a žoga ni našla cilja. Moramo mu pomagati, ga olajšati pritiska, ki ga nad njim vrši Dort. Ob tem smo naredili še nekaj prekrškov v napadu, ko smo postavljali blokade, tudi pri tem bomo morali biti bolj previdni," je opozoril Kidd, ki se nadeja boljšega nadaljevanja serije.

Shai Gilgeous-Alexander je prvo srečanje z Dallasom končal pri 29 točkah, devetih skokih in devetih asistencah. Foto: Reuters

"Gre za serijo tekem, nihče ne zmaga, če dobi eno tekmo. Čaka nas novo srečanje, vemo, kaj moramo storiti bolje. Morali bomo biti boljši na obeh straneh parketa, ne le v obrambi, veliko boljši moramo biti tudi v napadu. Na prvi tekmi so nas pokopale izgubljene žoge, to nas je spravilo v zahtevno situacijo, ob tem pa smo še grešili "zicerje" in odprte mete. Upam, da bomo tokrat bolj uspešni in da nam uspe to serijo obrniti v našo korist," je še dejal Kidd, ki tudi tokrat ne bo mogel računati na poškodovanega Maxija Kleberja.

Mavs so na prvi tekmi zgrešili preveč odprtih metov, grešili pri opravljanju obrambnih nalog in prepustili preveč ofenzivnih skokov ekipi Thunder, ki sicer ni klasificirana kot odlična skakalna ekipa, v skoku so v ligi NBA šele na 27. mestu. "Prva tekma proti Oklahomi je močno spomnila na obračun s Clippersi. To nas ni potrlo, še vedno smo samozavestni in pripravljeni na boj," je pred tekmo dejal Josh Green. Ta bo v noči na petek skupaj s soigralci skušal Oklahomi, ki v tej končnici še ni prejela več kot 95 na srečanje, zadati prvi poraz v letošnjem play-offu.

