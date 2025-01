Groza v Los Angelesu, požar prizadel tudi zvezdnike lige NBA

V košarkarski ligi NBA naj bi v noči na petek odigrali osem tekem, tudi tisto v Los Angelesu med LA Lakers in Charlotte, če bodo to omogočale okoliščine. Zaradi požara, ki divja po mestu angelov in je na desettisoče meščanov prisilil v evakuacijo, so se znašli v težavah tudi mnogi zvezdniki lige NBA. Dallas bo brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga gostil Portland, proti kateremu je na zadnji tekmi brez slovenskega asa potegnil krajšo, čeprav je Irving dosegel kar 46 točk.

Družina J. .J Redicka je morala zapustiti svoj dom v soseski Pacific Palisades. Foto: Reuters Naravna katastrofa, v kateri po Los Angelesu ob močnem vetru besnijo ognjeni zublji, je več deset tisoč meščanov prisilila k evakuaciji. Svoj dom je morala zapustiti tudi družina J. J. Redicka, trenerja Los Angeles Lakers, ki živi na območju Pacific Palisades, ta leži zahodno od središča mesta angelov in je utrpel hude posledice. "Tam ne živi le moja družina, ampak tudi družina moje žene ter družina moja sestre dvojčice. Evakuirali so vse. Zdaj je prestrašenih veliko ljudi, vključno z mojo družino," je dejal Redick, ki je nazadnje vodil tekmo v Dallasu, kjer so njegovi izbranci razočarali navijače in izgubili s 97:118.

Hokejisti Los Angeles Kings, pri katerih opravlja vlogo kapetana Anže Kopitar, so dvoboj lige NHL proti Calgaryju, ki bi ga morali v noči na četrtek odigrati v dvorani Crypto.Arena, kjer nastopajo tudi Jezerniki, prestavili. Liga NBA za zdaj še ni sporočila, da bi se prestavila tudi današnja tekma med LA Lakers in Charlotte. Vsaj za zdaj.

Kawhi Leonard se je vrnil na parket in odigral dve tekmi, dvoboj proti Denverju pa izpustil, saj je pohitel na pomoč družini. Foto: Reuters

V grozi, ki divja po Los Angelesu, je bilo uničenih veliko domov. Trener Golden Stata Steve Kerr je tako pomagal evakuirati svojo 90-letno mamo, Kawhi Leonard pa je izpustil dvoboj med LA Clippers in Denverjem, saj je odhitel na pomoč družini, ki živi v Los Angelesu.

Brez Dončića in Irvinga, a z vročim Grimesom

Dallas bo v noči na petek odigral zadnjo tekmo proti Portlandu v tej sezoni. Kiddova četa je dobila uvodni dve (137:131 doma in 132:108 v gosteh), Portlandu pa je pripadla zadnja tekma, odigrana 29. decembra v dvorani Moda Center (126:122). Takrat ni bilo poškodovanega Dončića, Irving pa je dosegel kar 46 točk, a to ni pomagalo gostom iz Teksasa do zmage.

Zdesetkani Dallas je na zadnji tekmi premagal LA Lakers kar za 21 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa se privajajo na zahtevno obdobje, ko ne morejo računati niti na Luko Dončića niti na Kyrieja Irvinga. Dončić je zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil že sedem tekem, njegovi soigralci pa so v tem obdobju zmagali le dvakrat in nekoliko pokvarili položaj na lestvici. Zadnja tekma, na kateri so na krilih Quentina Grimesa nadigrali Jezernike (118:97), je v slačilnico Dallasa prinesla več vedrine, dobre volje ni ob igrišču skrival niti 25-letni Slovenec, ki bi se lahko po najbolj optimističnih napovedih vrnil na parketu proti koncu januarja.

Portland je nazadnje premagal New Orleans s 119:100, največ točk sta dosegla Deni Avdija (26) in Shaedon Sharpe (21).

Vodilni Cleveland bo 12. zaporedno zmago lovil doma proti Torontu. Ima velike možnosti, da nadaljuje niz, saj je edini kanadski udeleženec v ligi NBA izgubil kar 14 od zadnjih 15 tekem.

