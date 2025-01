Proti zvezdniškim Lakers brez Dončića, Irvinga, Gafforda …  Ampak se nikomur ne smilijo.

Zdravstvene težave podprvakom lige NBA v tej sezoni ne prizanašajo, ob tem, da se je v slačilnici Dallasa v zadnjih tednih razširil virus, so zdaj ostali brez obeh najboljših branilcev, Luke Dončića in Kyriera Irvinga, za nameček si je na zadnjem spopadu z Memphisom gleženj zvil še center Daniel Gafford. Tako je trener Mavericks Jason Kidd na mah ostal brez treh nosilcev igre, v noči na sredo po slovenskem času pa ga čaka težak domač spopad z LA Lakers LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa.

Dončić soigralcem ne bo mogel pomagati vsaj do konca januarja, tudi Irving bo odsoten teden ali dva, Gafford pa je trenutno na seznamu vprašljivih in se bodo o njegovi razpoložljivosti odločali dan za dnem. Dallas je izgubil zadnjih pet tekem, zdaj se bo moral močno oslabljen potruditi, da se izogne še šestemu porazu v nizu. "A nihče ne pričakuje prav nobenega usmiljenja," pišejo dalaški mediji.

Vrača se ljubljenec navijačev Dallasa, a kot jezernik

Ljubljenec navijačev Dallas Mavericks Dorian Finney-Smith se v American Airlines vrača kot "sovražnik". Foto: Guliverimage LA Lakers so trenutno peti na lestvici zahodne konference, Dallas je šesti, LA Clippers pa mu dihajo za ovratnik in grozijo, da ga bodo izrinili z mest, ki še prinašajo neposredno uvrstitev v končnico. Sezona je res še dolga in trenutno stanje še ne bi smelo biti usodno, a je na vsak način treba "ustaviti krvavitev", so prepričani navijači teksaške ekipe. Tokrat bodo v dvorani American Airlines spet lahko pozdravili enega od svojih ljubljencev Doriana Finneyja-Smitha, ki je nova okrepitev LA Lakers.

"Doe Doe" je prvih šest sezon svoje kariere v ligi NBA odigral prav v dresu Dallasa, nato pa so ga februarja leta 2023 Mavericks poslali v Brooklyn kot zamenjavo za Irvinga. Konec lanskega decembra se je pridružil jezernikom in zanje odigral štiri tekme. Na zadnji, porazu v Houstonu (115:119), je nabral 13 točk.

Liga NBA, 7. januar:

Lestvica:

Preberite še: