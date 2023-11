Nov izziv za Dallas. Bo Dončić igral?

Dallas Mavericks so v šestih tekmah sezone doživeli en sam poraz in so trenutno druga ekipa zahodne konference. Premoč so do zdaj priznali le vodilnim Denver Nuggets, nazadnje, v ponedeljek zjutraj po slovenskem času, pa so bili s 124:118 boljši od Charlotte Hornets. Luka Dončić, ki se je med tekmo spopadal z bolečinami, na trenutke tudi šepal, je tekmo končal s 23 točkami, 12 skoki in devetimi asistencami.

Za zdaj sicer ni nobenih novic, da bi trener Dallasa Jason Kidd razmišljal o tem, da bi prvemu zvezdniku ekipe namenil prost večer, na seznamu poškodovanih je namreč le Nemec Maxi Kleber, ki se spopada s poškodbo palca na nogi.

Vse torej kaže, da se bo z letos močnim Orlandom spopadla najmočnejša postava Dallasa. In glede na statistiko se v Amway Centru v Orlandu obeta napet spopad. Mavericks so po edinem porazu v sezoni spet stopili na zmagovito pot, Magic pa so nedavna dva zaporedna poraza že pozabili po dveh zaporednih zmagah. Še posebej nedeljska, ko so s 120:101 premagali zvezdniške LA Lakers, je bila sladka. Pri tej sta levji delež opravila Franz Wagner (26 točk) in Paolo Banchero (25 točk, sedem skokov in deset asistenc). Wagner je bil najboljši posameznik Orlanda tudi na zadnjem srečanju z Dallasom.

To se je zgodilo 9. novembra lani, ko so bili Magic na domačem parketu boljši s 94:87. V prejšnji sezoni sta moštvi odigrali le še eno medsebojno tekmo, 30. oktobra v Dallasu so s 114:105 slavili Mavericks, Luka Dončić pa je tekmecem takrat nasul 44 točk.

