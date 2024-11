Skrbi za nekdanjega trenerja Dallasa pred obračunom z Dončićem

Pred košarkarji Dallasa je tretje izmed petih zaporednih srečanj na domačem parketu. V goste prihajajo košarkarji Indiane Pacers, ki so v Dallas pripotovali s popotnico poraza pri New Orleansu (118:125). Zasedbo Indiane, ki je z dvema zmagama in štirimi porazi na 11. mestu vzhodne konference, vodijo Pascal Siakam (19,8 točke na tekmo, 7,2 skoka, 5,3 asistence), Bennedict Mathurin (16,3 točke na tekmo) in Myles Turner (14,4 točke na tekmo, 5,8 skoka).

A ob tem imajo v zasedbi Indiane ogromno težav s poškodbami. Ob porazu s Pelicans sta se na listi poškodovanih znašla Isaiah Jackson, ki je utrpel strgano desno ahilovo tetivo ter je tako že sklenil sezono in Aaron Nesmith, ki si je zvil gleženj. Težave ima tudi Andrew Nembhard. Trenerju Pacersov Ricku Carlisleu tako ne zmanjka težav. Ta je stari znanec Dallasa in Dončića, saj je Mavse vodil v obdobju od leta 2008 do 2021, popeljal jih je tudi do naslova leta 2011. Carlisle je Dallas vodil na kar 961 tekmah rednega dela, kar je največ od vseh trenerjev v zgodovini franšize, ob tem je zmagal na 513 tekmah.

Pri Dallasu ekipi poveljuje Luka Dončić, ki pa se na začetku sezone še ni izkazal pri metu. Na tekmi proti Orlandu je iz igre zadel enajst izmed 22 poskusov, kar je bil njegov najboljši izkupiček v sezoni, saj je prvič zadel vsaj polovico metov, ki jih je vrgel proti košu nasprotnika. Z 32 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami je zdaj Dončić že na 161 tekmah v svoji karieri v NBA srečanje končal vsaj pri 30 točkah, petih skokih prav toliko asistencah, s čimer se je na večni lestvici povzpel na deveto mesto. "Res smo se zabavali. Odlični smo bili v obrambi, skoku, igrali smo v odličnem ritmu," je bil po zadnji zmagi navdušen Dončić.

Ob zmagi s 108:85 so Mavericks prvič v sezoni nasprotnika premagali z več kot 20 točkami naskoka. V sezoni 2023/24 je Dallasu to uspelo devetkrat. Nazadnje sta se Dallas in Indiana pomerila marca letos, ko so Pacers slavili s 137:120, dobili pa so tudi prvo tekmo v lanski sezoni. Nazadnje so Mavs Indiano premagali 27. marca 2023.

