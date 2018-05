Nič ne bo z metlo - prvaki klecnili v gosteh, Kokoškov spremljal šov Raket

LIGA NBA, KONFERENČNI POLFINALE, 4. MAJ

Branilci naslova prvakov v košarkarski ligi NBA Golden State Warriors so po dveh domačih zmagah polfinalne serije zahodne konference gostovali pri New Orleans Pelicans in izgubili s 100:119. Houston Rockets je proti Utah Jazz, od katerega se počasi poslavlja nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, vknjižil še tretjo zmago (113:92) in v seriji povedel z 2:1.

New Orleans Pelicans so na krilih Anthonyja Davisa ugnali Golden State Warriors in v seriji na štiri zmage znižali na 1:2. Foto: Reuters

Košarkarji Golden State Warriors so imeli v gosteh pri New Orleans Pelicans priložnost, da bi si z zmago priigrali zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale, a se jim načrt ni izšel. Domači si nikakor niso želeli serije z 0:4, da se ta ne bo končala z metlo branilcev naslova, pa je v veliki meri na tretji tekmi poskrbel junak obračuna Anthony Davis. Na parketu je preživel 40 minut in pol, v tem času pa dosegel 33 točk in dodal še 18 skokov. Jrue Holiday se je ustavil pri 21 točkah.

New Orleans Pelicans so si po prvi četrtini nabrali devet točk prednosti, se na odmor odpravili s +6, nato pa po ključni tretji četrtini (30:19) povedli pa 17 in prednost zadržali do konca.

Pri gostih, ki so precej grešili in nikoli vodili za več kot točko, je bil s 26 točkami najbolj razpoložen Klay Thompson, a je zgrešil 13 os 22 metov, Kevin Durant jih je dodal 22, Stephen Curry pa 19.

"V naših mislih je, da pridemo na parket in odigramo po načrtu, ki smo si ga zastavili. Rezultat je nato, kakršen je. Tokrat smo se načrta držali do zadnjem potankosti," je bil zadovoljen Thompson. Na drugi strani je trener prvakov Steve Kerr hvalil predvsem obrambo zmagovalcev: "Njihova igra v obrambi je bila odlična. V tekmo so vstopili z vso silo, ki ji potrebuješ na obračunih končnice, kar se jim je obrestovalo."

Golden State Warriors v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1, tudi četrta tekma bo na terenu New Orleansa.

James Harden in druščina Houston Rockets so že do polčasa Utahu nasuli kar 70 točk. Foto: Reuters

Rakete suvereno do tretje zmage

James Harden in druščina Houston Rockets so se po tekmah na domačem terenu odpravili v goste k Utah Jazz in tudi tam zanesljivo zmagali. Že po prvi četrtini so vodili za 17 (39:22), ob polčasu prednost zvišali že na 30 (70:40), na koncu pa vknjižili zmago z 21 točkami razlike.

S 25 točkami sta bila najboljša strelca zmagovalcev Harden in Eric Gordon. Pri domačih jih je največ, 17, dosegel Royce O`Neale.

Houston je v seriji povedel z 2:1, naslednje tekma bo prav tako na parketu Utaha.