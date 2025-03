Pri Dallasu končno vriskajo od veselja

V dvorani Crypto.com Arena se obeta dvoboj z ogromnim vložkom za obe ekipi. Tako Los Angeles Lakers kot tudi Houston Rockets potrebujejo zmago v boju za čim višjo uvrstitev v zahodni konferenci. Rakete so v izjemni formi. Na lestvici zasedajo drugo mesto in zaostajajo le za najboljšim Oklahoma City Thunder, na zadnjih 13 tekmah pa so vknjižili kar 12 zmag. Nazadnje so pomendrali Phoenix za skoraj 40 točk (148:109).

Luka Dončić se bo v noči na torek pomeril proti Houston Rockets. Foto: Reuters

Jezerniki so trenutno na zahodu na četrtem mestu, proti Houstonu pa bodo začeli niz treh zaporednih domačih tekem. Na zadnji tekmi so na krilih treh najboljših igralcev Luke Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa, ki so skupaj dosegli kar 85 točk, v gosteh ugnali Memphis. Kralj James ima nekaj težav s poškodbo leve mečne mišice, a bo najverjetneje stisnil zobe in pomagal soigralcem. Jezernikom bi še kako prišla prav zmaga, saj bi se s tem še približali osnovnemu cilju, enemu izmed vodilnih šestih mest, ki vodijo neposredno v končnico. LA Lakers in Houston se bosta še enkrat v mestu angelov pomerila 11. aprila.

Gafford se vrača, blizu vrnitve tudi Lively II

Anthony Davis v dresu Dallasa še ni izkusil poraza. Foto: Reuters V Dallasu so po šokantni menjavi Luke Dončića za Anthonyja Davisa spremljali komedijo zmešnjav, v kateri so Telički imeli ogromno težav s poškodbami. Pomembni členi Kiddove čete so odpadali drug za drugim, najhuje jo je skupil Kyrie Irving, ki ga čaka še zelo dolgo okrevanje. Odkar se je vrnil Davis – z njim so Mavericks dobili vse štiri tekme –, je v taboru zaznati več optimizma. Ker pa bi se lahko že v noči na torek vrnil na parket tudi Daniel Gafford in zaigral prvič po 10. februarju, blizu vrnitve pa je tudi Dereck Lively II, so navijači Dallasa končno dočakali nekaj dobrodošlih novic, zaradi katerih jim je lahko bolj toplo pri srcu.

Z vrnitvijo najvišjih igralcev, ki predstavljajo ogromno moč ekipe, bi Dallas močno pridobil in se lahko še utrdil med najboljšo deseterico zahodne konference, s tem pa tudi po koncu rednega dela nadaljeval sezono v play-inu. Dallas ima priložnost, da izenači število zmag in porazov (37-38). Za zdaj je na devetem mestu ter ima manjšo prednost pred Sacramentom in Phoenixom, ki ju tudi zanima nastop v dodatnih kvalifikacijah (play-in) za nastop v končnici.

Dereck Lively II se je svojčas pri Dallasu imenitno razumel z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage

Davis v dresu Dallasa povprečno na tekmo prispeva 17,8 točke, proti Brooklynu, ki je v zelo skromni formi, saj je izgubil kar 16 od zadnjih 19 tekem, pa bo v vlogi favorita. Kdo vse bi lahko v noči na torek nastopil za Dallas? Poleg Irvinga sta do konca sezone izgubljena Dante Exum in Olivier-Maxence Prosper. Lively II ni zaigral za Dallas vse od 14. januarja. Izpustil je 34 tekem, njegov status za nastop proti Brooklynu pa je vprašljiv.

Liga NBA, 31. marec:

Lestvica: