Kralj James v peto desetletje vstopa proti "svojim" Cavaliers

Jezernike na prvi tekmi z LeBronom Jamesom kot 40-letnikom čaka zahteven izziv, saj v mesto angelov prihajajo konjeniki, ki v tej sezoni naravnost blestijo. Njihov nov niz neporaženosti znaša že sedem tekem, na zadnji so v pretekli noči ugnali Golden State Warriors. Po nekoliko slabšem uvodu so se pobrali tudi Lakers, ki so sedaj tik za mesti, ki vodijo neposredno v končnico, zadnje srečanje pa so odigrali pred dvema dnevoma, ko so ugnali kralje iz Sacramenta.

Na delu bodo tudi aktualni prvaki iz Bostona, ki bodo manjšo krizo (trije porazi na zadnjih štirih tekmah) poizkušali prebroditi proti razglašenemu Torontu, ki je izgubil zadnjih deset srečanj.

"Slovenska" Dallas in Denver bosta znova na delu v noči na četrtek. Mavs bodo v teksaškem dvoboju gostovali pri Houstonu, Nuggets pa doma pričakali Atlanto. Tako Luka Dončić kot Vlatko Čančar zaradi poškodb ne bosta stopila na praket.

