Navijači Luke Dončića na trnih

Liga NBA je v petek znova objavila seznam kandidatov za naziv MVP letošnjega rednega dela sezone. Kljub izjemnim predstavam v decembru je Dončić na lestvici še vedno "le" na petem mestu. Pred njim so na lestvici član Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), ki v tej sezoni v povprečju dosega 31,1 točke na tekmo, tretji je član Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, drugi Nikola Jokić (Denver Nuggets), v napovedih pa na vrhu tako kot prejšnji teden še naprej kraljuje center Philadelphie Joel Embiid, ki je prestižno priznanje osvojil tudi lani. V tej sezoni v povprečju dosega 35 točk na obračun, zadnje tri tekme pa je zaradi zvina gležnja izpustil.

Joel Embiid leads the way as the top 5 in @mikecwright NBA App #KiaMVP Ladder remains unchanged heading into the New Year! 👀



See the full list on the NBA App!



➡️: https://t.co/7WenW4oBgR pic.twitter.com/VJKkukj0bu