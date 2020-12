V košarkarski ligi NBA ni počitka, ponoči bosta na delu spet oba slovenska zvezdnika. Goran Dragić in njegovi soigralci bodo imeli priložnost, da Milwaukeeju vrnejo za brutalen poraz, ki so ga Giannis Antetokounmpo in druščina Miamiju zadali v noči na četrtek, Luka Dončić pa se bo z Dallas Mavericks ob 2.30 po slovenskem času spopadel s Charlotte Hornets.

Miami Heat so v prvih treh tekmah nove sezone lige NBA enkrat zmagali in dvakrat izgubili, najhuje prav na zadnji tekmi z Milwaukee Bucks, ki so jo slednji dobili kar s 144:97. Goran Dragić, ki je bil režiser edine zmage Miamija (New Orleans Pelicans so pred dnevi ugnali s 111:98), ima tako ponoči priložnost, da Antetokounmpu in druščini vrne za ponižanje. Bucks so sicer v novi sezoni odigrali štiri tekme, njihov izkupiček pa je polovičen, na računu imajo dve zmagi in dva poraza, v vzhodni konferenci pa zasedajo šesto mesti. Miami je enajsti.

Kaj bo Luka Dončić ušpičil Sršenom? Foto: Guliverimage

Dončićevi pričakujejo Charlotte

Na enajstem mestu zahodne konference pa je trenutno moštvo našega mladega zvezdnika Luke Dončića. Dallas Mavericks so sezono odprli z dvema porazoma, nato pa so se v noči na nedeljo znesli nad LA Clippers in jih premagali kar z 51 točkami razlike (124:73)! Dončić iz tekme v tekmo kaže boljše predstave, danes pa ima na "jedilniku" Sršene iz Charlotta, ki so prav tako kot njihovi tekmeci iz Teksasa v tej sezoni pri le eni zmagi in dveh porazih. Chatlotte na vzhodu trenutno zaseda deseto mesto.

Clippers rešujejo ugled

Ponoči so na sporedu še štiri tekme, Boston Celtics se bodo spopadli z Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets z Atlatna Hawks, na delu pa bosta tudi oba kluba iz Los Angelesa. Prvaki Lakers bodo tretjo zmago v sezoni iskali v San Antoniu, Clippers pa bodo sramoto po hudem porazu z Dallasom poskušali sprati na domači tekmi s Portlandom. Prvi zvezdnik Clipper Kawhi Leonard je po poškodbi sicer še na seznamu vprašljivih.

Liga NBA, 30. december: 1.30, Boston Celtics - Memphis Grizzlies 1:30, Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 1:30, Miami Heat - Milwaukee Bucks 2:30, Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 2:30, San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 4:00, Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers

