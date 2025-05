Denver Nuggets Nikole Jokića in Vlatka Čančarja za biti ali ne biti

Nikolo Jokića, Vlatka Čančarja in druščino ponoči v Denverju čaka najpomembnejša tekma sezone, odločilen sedmi obračun konferenčnega četrtfinala z LA Clippers. Moštvi sta v uvodnih tekmah vsako izgubili po eno domačo tekmo, nato sta bili v nadaljevanju na domačem parketu uspešni. Prednost ene domače tekme pa imajo Nuggets, ki so redni del sezone končali na četrtem mestu zahodne konference.

Zmagovalca serije v konferenčnem polfinalu čakajo Oklahoma City Thunder, ki so v prvem krogu končnice pometli z Memphisom. V druge polfinalnem paru zahoda Minnesota Timberwolves čakajo na zmagovalca serije med Golden State Warriors in Houston Rockets. Volkovi so s 4:1 izločili Luko Dončića in LA Lakers.

Na vzhodu je že vse pripravljeno na drugi krog "play-offa", para sta Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers in Boston Celtics – New York Knicks. Cavaliers in Pacers bodo prvo tekmo odigrali v nedeljo zvečer po slovenskem času.

Liga NBA, 3. maj, prvi krog končnice:

Liga NBA, prvi krog končnice: Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /3:3/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:4/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /3:3/ Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /4:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /4:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /4:2/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /4:1/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

