Dončić ponoči vendarle v akciji, napovedana vrnitev Porzingisa

Dallas Mavericks so po napadu koronavirusa, ki jim je pred dnevi odnesel spopad z New Orleansom, vendarle sestavili ekipo za obračun s Charlotte Hornets. Trener Mavericks Rick Carlisle se bo moral tudi tokrat znajti brez Josha Richardsona, Maxija Kleberja, Doriana Finneyja-Smitha, Dwighta Powella in Jalena Brunsona, zato pa naj bi prvič v tej sezoni na parket stopil latvijski orjak Kristaps Porzingis.

Koronavirus je Luko Dončića in njegove soigralce ustavil sredi naleta, v katerem so nanizali tri zaporedne zmage. Ponoči bodo četrto iskali pri Sršenih v mestu Charlotte, tem pa gre v zadnjem času še bolje kot Mavericks, nanizali so namreč štiri zaporedne zmage in zasedajo peto mesto na lestvici vzhodne konference. Dallas je s petimi zmagami in štirimi porazi trenutno šesti na zahodu, nocoj pa ima priložnost, da Charlottu vrne za silvestrski poraz.

Zadnji dan leta 2020 so namreč Hornets Dončića in druščino v Dallasu premagali s 118:99, slovenski as je bil takrat nerazpoložen, dosegel je zanj sila skromnih 12 točk, tem pa dodal zanj prav tako skromna dva skoka in pet asistenc. Prvi mož Hornets je bil LaMello Ball, z 22 točkami prvi strelec takratne tekme.

V Dallas Mavericks je vdrl koronavirus, zaradi okuženosti ali preventivno zaradi stika z okuženimi, je na seznamu košarkarjev, ki bodo najverjetneje manjkali peterica Josh Richardson, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell in Jalen Brunson, po operacijo kolena, ki jo je prestal oktobra lani, pa naj bi se na igrišče končno vrnil latvijski center Kristaps Porzingis. Tekma se bo začela ob eni uri zjutraj po slovenskem času.

Spored tekem v ligi NBA sicer še naprej kroji covid-19, ponoči tako ne bodo odigrane tekme med Washingtonom in Utahom, Bostonom in Orlandom ter Phoenixom in Atlanto. Te so prestavljene na poznejši, za zdaj še neznan termin, prav nobeno presenečenje pa ne bi bilo, če bi bila prestavljena še kakšna tekma.

Liga NBA, 13. januar: 1:00, Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 1:00, Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 1:00, Washington Wizards - Utah Jazz* 1:30, Boston Celtics - Orlando Magic* 1:30, New York Knicks - Brooklyn Nets 2:00, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 2:00, Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 3:00, Phoenix Suns - Atlanta Hawks* 4:00, Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 4:00, Sacramento Kings - Portland Trail Blazers

* - tekme so prestavljene zaradi okuženosti s koronavirusom

