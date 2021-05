Dragić se poslavlja, Milwaukee "odpihnil" Miami

Miami : Milwaukee 101:120 (85:91, 64:57, 26:22)

Učinek Gorana Dragića: 13 točk (met za tri 1/5, met za dve 4/7, prosti meti 2/4), 2 sk., 4 asist., 2 ukr. žogi v 29 minutah

V noči na nedeljo je v ligi NBA zelo pestro. Na sporedu so kar štiri tekme izločilnega dela najmočnejše košarkarske profesionalne lige na svetu, slovenski ljubitelji košarke pa so z zanimanjem pospremili že uvodno srečanje.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Na Floridi sta se pomerila Miami in Milwaukee. Vročica, ki je lani v mehurčku v Orlandu zaigrala kot prerojena, se uvrstila v veliki finale in nato ostala praznih rok proti Los Angeles Lakers, se letos v končnici tekmovanja ni proslavila. Proti Milwaukeeju je izgubila vse štiri tekme! Bucks so tako dočakali sladko maščevanje za presenetljiv izpad v lanskoletni končnici in postali prvi klub v ligi NBA, ki si je že zagotovil napredovanje v drugi krog končnice.

Bleda predstava soigralcev je takole razjezila 40-letnega veterana Miamija, Udonisa Haslema:

Udonis Haslem is PISSED pic.twitter.com/IWatk4Pl4J — NBA Central (@TheNBACentral) May 29, 2021

Miamiju se ni posrečilo tudi v četrto. Čeprav so še drugič zapored računali na pomoč domačega igrišča in glasnega občinstva, so morali priznati premoč tekmecu. Po prvem polčasu so še vodili za +7, nato pa je sledil preobrat gostov, za katere so kar štirje igralci presegli mejo 20 točk. Največ jih je dosegel center Brook Lopez (25), grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo je prispeval trojnega dvojčka. Podobno velja tudi za Jimmyja Butlerja, ki pa ni mogel biti preveč zadovoljen zaradi številnih zgrešenih metov iz igre. Goran Dragić, ki je tudi tokrat začel dvoboj v udarni peterki, je v zadnji tekmi sezone prispeval 13 točk.

Milwaukee se bo v drugem krogu pomeril z boljšim iz dvoboja med Brooklynom in Bostonom.