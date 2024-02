Dončićeva velika rojstnodnevna želja

Le dan po porazu s Clevelandom košarkarje Dallas Mavericks z Luko Dončićem, ki danes praznuje 25. rojstni dan, čaka še tretje zaporedno gostovanje. Mavs bodo po dveh zaporednih porazih skušali pot do zmage najti na gostovanju pri Toronto Raptors.

"Vsi igrajo za zmago. Trenutno vsi poskušajo zmagati čim več tekem. Ko zdaj pogledate konkurenco, se vsi borijo za mesto v končnici," je po zadnjem porazu Dallasa proti Clevelandu, kjer se je zbralo tudi lepo število slovenskih navijačev, dejal trener Mavericksov Jason Kidd. "Zagotovo moramo narediti boljši posel v obrambi, sploh pri prevzemanju. Bili smo v položaju, ko bi lahko premagali eno od najboljših ekip v ligi, ne samo v vzhodni konferenci, a se nam ni izšlo," je še dodal prvi mož Dallasa.

Dallas je trenutno z izkupičkom 33-25 osma ekipa zahodne konference, medtem ko je Toronto z razmerjem 22-36 dvanajsti na vzhodu. Na edinem medsebojnem srečanju v tej sezoni je novembra s 127:116 slavil Toronto, naziv najboljšega strelca tekme pa sta si takrat s po 31 točkami razdelila Pascal Siakam, ki se je medtem že preselil v vrste Indiane, in Luka Dončić. Slovenski košarkar, ki je ravno na dan obračuna s Torontom dopolnil 25 let, je v svoji karieri s Torontom odigral deset tekem, dobil jih je polovico. Raptors se v obračun z Dallasom podajajo z dobro popotnico, saj so dobili zadnje tri zaporedne tekme, vključno z zadnjim obračunom z Indiano, na katerem se je s 24 točkami strelsko najbolj izkazal R. J. Barrett. Na tej tekmi si je gleženj zvil Jakob Poeltl, tako da je njegov nastop pred tekmo z Dallasom pod vprašajem. Pri Dallasu je pod vprašajem le nastop Danteja Exuma.

